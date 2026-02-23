Soccer
Soccer
Calcio a 5

Soccer Altamura: vittoria in rimonta

A Giovinazzo finisce 2-3. Quarto sigillo consecutivo

Altamura - lunedì 23 febbraio 2026
Impresa in rimonta per la Soccer Altamura, che espugna il difficile campo del Jovis Natio con un emozionante 3-2 dopo essere stata sotto di due reti. Una vittoria dal peso specifico enorme per i ragazzi di mister Grimaldi, capaci di ribaltare una gara che sembrava compromessa e di confermare il loro straordinario momento di forma. Sotto 2-0, con la partita che si era messa sui binari peggiori, i biancorossi hanno avuto la forza di reagire con carattere, qualità e determinazione, firmando una rimonta che vale tre punti pesantissimi e il quarto successo consecutivo tra campionato e Coppa Puglia.

Inizio di gara sostanzialmente equilibrato con le due squadre che non riescono a rendersi pericolose in zona gol. Poco prima di metà tempo, la prima disattenzione costa il vantaggio dei padroni di casa, che vanno in gol con Depalma, bravo ad approfittarne. Al 20' Murolo batte Vitale con un tiro dalla lunga distanza e si va sul 2-0, risultato con cui si chiude la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo comincia con la Soccer Altamura in pressione altissima, che riesce a creare scompigli alla manovra ospite, ma il portiere biancoverde sembra in giornata di grazia e il risultato non cambia. A metà ripresa Santacroce scarica palla per Pestrichella, che si gira lasciando sul posto il suo diretto avversario e segna la rete del 2-1 con un diagonale preciso. Mister Dibiase, per gestire la forte pressione dei biancorossi, prova a schierare il power play ma dalle parti di Vitale non si passa. Al 20' bella azione in velocità tra Lorusso Pasquale, Gramegna Felice e Forte, con quest'ultimo, che salta il suo avversario e batte Pastoressa con un diagonale basso che vale il 2-2. Nel quarto ed ultimo minuto di recupero, Vitale blocca un tiro senza pretese, fa ripartire in velocità Pestrichella, scarico per Forte, che mette la palla del definitivo 2-3 all'incrocio dei pali.
La squadra di mister Grimaldi continua a crescere, dimostrando di avere cuore, identità e la fame giusta per puntare sempre più in alto. Il successo di Giovinazzo non rappresenta soltanto una grande dimostrazione di maturità e compattezza, ma ha anche importanti risvolti di classifica. Con questi tre punti, la Soccer Altamura scavalca il Futsal Grotte e si issa al terzo posto, a sette punti dalla Fortitudo Castellaneta, prossimo avversario dei biancorossi al PalaPiccinni.

JOVIS NATIO – SOCCER ALTAMURA 2-3
Jovis Natio: Pastoressa G, Pastoressa M., Murolo L., Guerra, Depalma, Prisciandaro, Borea, Lovino, Montelli, Iessi, Pagano. Allenatore: De Biase Daniele.
Soccer Altamura: Chironna, Pestrichella, Santacroce, Giampietro, Lorusso Pasquale, Vitale, Tancredi, Gramegna Michele, Forte, Lorusso Mario, Gramegna Felice. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.
Arbitro: Gioacchino Defazio di Barletta
Reti: 13' pt Depalma (JN), 20' pt Murolo L. (JN), 16' St Pestrichella (SA), 20' st Forte (SA), 30+4' st Forte (SA).
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB Le altamurane resistono un tempo, poi cedono. Buona prova nonostante le assenze di Pascual e Szostak
Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze Trasferta a Salandra contro la CMB
Soccer Altamura beffata: dal 3-1 al ko contro la Lazio Soccer Altamura beffata: dal 3-1 al ko contro la Lazio Sconfitta casalinga per le biancorosse
Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano Prova di forza della Soccer Altamura: 9-1 al Rutigliano Larga vittoria casalinga
Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio Soccer Altamura: in serie A sfida la Lazio Davanti al proprio pubblico
Battuta d'arresto per la Soccer Altamura Battuta d'arresto per la Soccer Altamura Sconfitta per 4-1 dal Tiki Taka Francavilla
Soccer Altamura: difficile trasferta abruzzese Soccer Altamura: difficile trasferta abruzzese Biancorosse cercano la rivincita dopo il ko dell'andata
Soccer Altamura: la under 19 beffata nel finale Soccer Altamura: la under 19 beffata nel finale Sconfitta a Salandra contro la CMB (3-2)
Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
22 febbraio 2026 Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
22 febbraio 2026 Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
22 febbraio 2026 Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
Team Altamura sfida il Benevento capolista
21 febbraio 2026 Team Altamura sfida il Benevento capolista
Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze
21 febbraio 2026 Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze
Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela
20 febbraio 2026 Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
20 febbraio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga
20 febbraio 2026 Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga
Mobile imbottito: riparte confronto tra Natuzzi e sindacati
19 febbraio 2026 Mobile imbottito: riparte confronto tra Natuzzi e sindacati
Concorso di arte urbana e contemporanea nelle periferie
19 febbraio 2026 Concorso di arte urbana e contemporanea nelle periferie
Carnevale: oggi la seconda sfilata di carri e gruppi mascherati
19 febbraio 2026 Carnevale: oggi la seconda sfilata di carri e gruppi mascherati
Cofidi.it: Sabino Persichella nuovo direttore generale
18 febbraio 2026 Cofidi.it: Sabino Persichella nuovo direttore generale
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.