Soccer Altamura: vittoria in rimonta

Impresa in rimonta per la Soccer Altamura, che espugna il difficile campo del Jovis Natio con un emozionante 3-2 dopo essere stata sotto di due reti. Una vittoria dal peso specifico enorme per i ragazzi di mister Grimaldi, capaci di ribaltare una gara che sembrava compromessa e di confermare il loro straordinario momento di forma. Sotto 2-0, con la partita che si era messa sui binari peggiori, i biancorossi hanno avuto la forza di reagire con carattere, qualità e determinazione, firmando una rimonta che vale tre punti pesantissimi e il quarto successo consecutivo tra campionato e Coppa Puglia.Inizio di gara sostanzialmente equilibrato con le due squadre che non riescono a rendersi pericolose in zona gol. Poco prima di metà tempo, la prima disattenzione costa il vantaggio dei padroni di casa, che vanno in gol con Depalma, bravo ad approfittarne. Al 20' Murolo batte Vitale con un tiro dalla lunga distanza e si va sul 2-0, risultato con cui si chiude la prima frazione di gioco.Il secondo tempo comincia con la Soccer Altamura in pressione altissima, che riesce a creare scompigli alla manovra ospite, ma il portiere biancoverde sembra in giornata di grazia e il risultato non cambia. A metà ripresa Santacroce scarica palla per Pestrichella, che si gira lasciando sul posto il suo diretto avversario e segna la rete del 2-1 con un diagonale preciso. Mister Dibiase, per gestire la forte pressione dei biancorossi, prova a schierare il power play ma dalle parti di Vitale non si passa. Al 20' bella azione in velocità tra Lorusso Pasquale, Gramegna Felice e Forte, con quest'ultimo, che salta il suo avversario e batte Pastoressa con un diagonale basso che vale il 2-2. Nel quarto ed ultimo minuto di recupero, Vitale blocca un tiro senza pretese, fa ripartire in velocità Pestrichella, scarico per Forte, che mette la palla del definitivo 2-3 all'incrocio dei pali.La squadra di mister Grimaldi continua a crescere, dimostrando di avere cuore, identità e la fame giusta per puntare sempre più in alto. Il successo di Giovinazzo non rappresenta soltanto una grande dimostrazione di maturità e compattezza, ma ha anche importanti risvolti di classifica. Con questi tre punti, la Soccer Altamura scavalca il Futsal Grotte e si issa al terzo posto, a sette punti dalla Fortitudo Castellaneta, prossimo avversario dei biancorossi al PalaPiccinni.JOVIS NATIO – SOCCER ALTAMURA 2-3Jovis Natio: Pastoressa G, Pastoressa M., Murolo L., Guerra, Depalma, Prisciandaro, Borea, Lovino, Montelli, Iessi, Pagano. Allenatore: De Biase Daniele.Soccer Altamura: Chironna, Pestrichella, Santacroce, Giampietro, Lorusso Pasquale, Vitale, Tancredi, Gramegna Michele, Forte, Lorusso Mario, Gramegna Felice. Allenatore: Grimaldi Rodolfo.Arbitro: Gioacchino Defazio di BarlettaReti: 13' pt Depalma (JN), 20' pt Murolo L. (JN), 16' St Pestrichella (SA), 20' st Forte (SA), 30+4' st Forte (SA).