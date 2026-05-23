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Centri estivi, avviso per parrocchie e associazioni

Disponibilità di spazi pubblici in scuole e impianti sportivi

Altamura - sabato 23 maggio 2026 09.00
Il Comune di Altamura ha pubblicato un avviso rivolto ai soggetti promotori di centri estivi: scuole paritarie, associazioni/società sportive, oratori, parrocchie, cooperative sociali e associazioni varie (culturali, sociali, volontariato ecc.). Possono realizzare centri o campi estivi nelle strutture messe a disposizione a titolo gratuito dall'ente.

I centri o campi estivi devono essere rivolti ai minori tra i 3 ed i 14 anni, indicativamente nel periodo dall'1 luglio al 12 agosto, salvo diverse valutazioni per lo svolgimento delle attività nelle ore antimeridiane. I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 18:00 dell'1 giugno.

L'avviso riporta gli spazi disponibili
  • Plesso Scolastico "Aldo Moro" (solo spazi esterni + palestra interna)
  • Plesso Scolastico "G.B. Castelli" (solo spazi esterni), a partire dal 01.07.2026
  • Plesso Scolastico "San Giovanni Bosco", a partire dal 01.07.2026
  • Plesso Scolastico "Tommaso Fiore", a partire dal 10.06.2026
  • Plesso Scolastico "San Francesco D'Assisi" (esclusivamente in orario antimeridiano)
  • Plesso Scolastico "Eugenio Pacelli" (esclusivamente in orario antimeridiano)
  • Palazzetto dello Sport di Via Piccinni
  • "Cupola" di Via Piccinni
  • Campo Comunale"Cagnazzi" di Viale Martiri 1799
  • Palazzetto "Baldassarra" di Via Manzoni
  • Campo scuola
  • Campo "Cagnazzi"
  • Impianti sportivi
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