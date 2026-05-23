Centri estivi, avviso per parrocchie e associazioni

Disponibilità di spazi pubblici in scuole e impianti sportivi

Plesso Scolastico "Aldo Moro" (solo spazi esterni + palestra interna)

Plesso Scolastico "G.B. Castelli" (solo spazi esterni), a partire dal 01.07.2026

Plesso Scolastico "San Giovanni Bosco", a partire dal 01.07.2026

Plesso Scolastico "Tommaso Fiore", a partire dal 10.06.2026

Plesso Scolastico "San Francesco D'Assisi" (esclusivamente in orario antimeridiano)

Plesso Scolastico "Eugenio Pacelli" (esclusivamente in orario antimeridiano)

Palazzetto dello Sport di Via Piccinni

"Cupola" di Via Piccinni

Campo Comunale"Cagnazzi" di Viale Martiri 1799

Palazzetto "Baldassarra" di Via Manzoni

Il Comune di Altamura ha pubblicato un avviso rivolto ai soggetti promotori di centri estivi: scuole paritarie, associazioni/società sportive, oratori, parrocchie, cooperative sociali e associazioni varie (culturali, sociali, volontariato ecc.). Possono realizzare centri o campi estivi nelle strutture messe a disposizione a titolo gratuito dall'ente.I centri o campi estivi devono essere rivolti ai minori tra i 3 ed i 14 anni, indicativamente nel periodo dall'1 luglio al 12 agosto, salvo diverse valutazioni per lo svolgimento delle attività nelle ore antimeridiane. I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 18:00 dell'1 giugno.L'avviso riporta gli spazi disponibili