Un'annata sportiva da incorniciare per Altamura

Con grande partecipazione cittadina, l'altro ieri nel Teatro Mercadante si è svolto il "Gran gala dello sport". Con questa iniziativa, l'Amministrazione comunale ha voluto riconoscere l'impegno e i meriti sportivi delle società e associazioni altamurane in tutte le discipline, ringraziando per i risultati che hanno dato valore alla città.L'assessore allo sport Antonio Petrara ha sottolineato l'annata particolarmente favorevole per Altamura che ha ottenuto risultati eccellenti, tra promozioni e successi individuali. Il sindaco Vitantonio Petronella si è congratulato con tutte le società e associazioni e ha ricordato il valore educativo degli sport. Inoltre ha riepilogato gli impegni dell'Amministrazione comunale per lo stadio e i palazzetti, con investimenti pari a 5 milioni di euro negli ultimi anni.La manifestazione ha voluto celebrare e valorizzare il ruolo centrale dello sport nella nostra comunità. L'evento nasce come ulteriore azione di una visione più ampia, che vede nello sport un pilastro educativo e sociale, fondamentale soprattutto per le giovani generazioni. Il "Gala" alla sua prima edizione vuole essere un momento solenne e festoso, in cui esaltare i valori della lealtà, del rispetto, dell'impegno e della condivisione, princìpi fondanti di una società sana e inclusiva. Nel corso della serata saranno premiati gli atleti e le atlete, e le società sportive Altamura e che, nella stagione agonistica 2024-2025, si sono distinti nelle rispettive discipline, conseguendo risultati importanti a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale. Allo stesso tempo, un modo per ringraziare pubblicamente tutte le Associazioni e Società Sportive, dilettantistiche e professionistiche, per il fondamentale contributo offerto alla promozione dello sport e per il ruolo che quotidianamente svolgono nella crescita sociale della nostra Città.Da ricordare che quest'anno, negli sport di squadra, sono state grandi soddisfazioni. Da menzionare, innanzitutto, la permanenza di Team Altamura in serie C di calcio che per una neopromossa vale tanto e, oltretutto, con le iniziali difficoltà per l'utilizzo dello stadio D'Angelo. E poi ci sono state le promozioni della Soccer Altamura nella serie A femminile del calcio a 5; dell'Alta Futsal nella serie A2 maschile; della Panbiscò nella serie B1 femminile; della squadra di scacchi dell'associazione ScacchisticaMente dalla serie B alla serie A2. A questi traguardi, vanno aggiunti numerosi risultati individuali. Secondo alcune indiscrezioni, la Panbiscò sta anche valutando la possibilità di un'acquisizione di un titolo per la serie A2 con una società di Cremona.