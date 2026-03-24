Le Tre Torri
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Volley

La ristorazione incontra lo sport all'insegna del benessere

Collaborazione tra Le Tre Torri e la Panbiscò Leonessa Volley

Altamura - martedì 24 marzo 2026 18.18 Comunicato Stampa
Ad Altamura la ristorazione incontra lo sport nel segno dei valori condivisi della salute, del benessere e dello spirito di squadra. Il Ristorante Le Tre Torri annuncia la partnership con la PanBiscò Leonessa Volley Altamura, società protagonista del campionato di Serie A2 della Lega Volley Femminile. Una collaborazione che nasce da una visione comune: promuovere uno stile di vita sano, fondato sull'equilibrio tra alimentazione, attività sportiva e qualità della vita.

La squadra altamurana rappresenta da anni un esempio virtuoso di sport che educa e forma. Accanto all'attività agonistica della prima squadra, la società porta avanti un importante lavoro con il settore giovanile, coinvolgendo numerose ragazze in un percorso che valorizza disciplina, rispetto, determinazione e cura del proprio benessere fisico. Proprio questi valori trovano un naturale punto di incontro nella filosofia gastronomica del Ristorante Le Tre Torri, dove la cucina mette al centro ingredienti di qualità, stagionalità e attenzione all'equilibrio nutrizionale.

A guidare la proposta gastronomica è lo chef Michele D'Ambrosio, che interpreta la tradizione pugliese con uno sguardo contemporaneo, privilegiando materie prime fresche e preparazioni leggere capaci di esaltare gusto e genuinità. Una cucina che racconta il territorio ma che allo stesso tempo guarda al benessere della persona, valorizzando un approccio alimentare sano e consapevole. Accanto a lui, nella gestione dell'accoglienza e della sala, il socio Michele Dipalma, autentico oste dell'ospitalità, che cura il rapporto con gli ospiti e trasforma ogni visita al ristorante in un'esperienza di convivialità e condivisione.

La partnership con la PanBiscò Leonessa Volley Altamura rappresenta dunque molto più di un semplice sostegno sportivo: è l'incontro tra due realtà che credono negli stessi principi, dove la cultura dello sport e quella della buona tavola diventano strumenti per promuovere salute, energia e qualità della vita. Con questa collaborazione il Ristorante Le Tre Torri rafforza il proprio legame con il territorio e con la comunità altamurana, sostenendo un progetto sportivo che continua a rappresentare con orgoglio la città nel panorama nazionale della pallavolo femminile.
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