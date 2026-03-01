Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa

PanBiscò Leonessa Altamura - Clerici Concorezzo 3-0Set: 25-18, 25-20, 25-21Netta vittoria delle bianco-arancio della PanBiscò Leonessa Altamura nella gara casalinga contro la pericolante Concorezzo. Successo rotondo, nessun patema d'animo per le padrone di casa che hanno gestito al meglio tutte le situazioni.Si è giocata la quinta giornata. Con questa ulteriore vittoria l'Altamura consolida il primato nella Pool Salvezza, confermando il proprio percorso di crescita e la volontà di chiudere al comando questa seconda fase del campionato.Anche se il risultato è stato pieno, le giocatrici del Concorezzo hanno lottato con determinazione. Più forte la squadra di casa che ha saputo alzare il livello, trovando lucidità e concretezza. Ancora una volta il palazzetto ha risposto con un pubblico delle grandi occasioni: rumoroso, caloroso e sempre corretto, capace di sostenere la squadra nei momenti più delicati del match e di applaudire lo spettacolo offerto da entrambe le formazioni.Migliore della gara è stata Alessia Arciprete: "Abbiamo giocato una gara maschia e soprattutto di squadra - ha dichiarato -. Siamo entrate concentrate sin dall'inizio e volevamo a tutti costi questa vittoria, che è arrivata e soprattutto ha fatto gioire tutte noi, la squadra, la società e il nostro meraviglioso pubblico. Questo successo permette di avvicinare ancor più al nostro traguardo, la salvezza che tanto vogliamo. Adesso torniamo in palestra subito concentrate per preparare al meglio anche la prossima gara".ClassificaPanbisco' Leonessa Altamura 26Tenaglia Abruzzo Altino Volley 23Marsala Volley 21Clai Imola Volley 20Trasporti Bressan Offanengo 17e'piu' Casalmaggiore 16Club Italia 16Clerici Auto Concorezzo 12Volley Modena 5