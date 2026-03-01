PanBiscò Leonessa - foto Lega volley
PanBiscò Leonessa - foto Lega volley
Volley

Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa

PanBiscò Leonessa supera Concorezza e resta in testa alla classifica

Altamura - domenica 1 marzo 2026 18.57
PanBiscò Leonessa Altamura - Clerici Concorezzo 3-0
Set: 25-18, 25-20, 25-21

Netta vittoria delle bianco-arancio della PanBiscò Leonessa Altamura nella gara casalinga contro la pericolante Concorezzo. Successo rotondo, nessun patema d'animo per le padrone di casa che hanno gestito al meglio tutte le situazioni.

Si è giocata la quinta giornata. Con questa ulteriore vittoria l'Altamura consolida il primato nella Pool Salvezza, confermando il proprio percorso di crescita e la volontà di chiudere al comando questa seconda fase del campionato.

Anche se il risultato è stato pieno, le giocatrici del Concorezzo hanno lottato con determinazione. Più forte la squadra di casa che ha saputo alzare il livello, trovando lucidità e concretezza. Ancora una volta il palazzetto ha risposto con un pubblico delle grandi occasioni: rumoroso, caloroso e sempre corretto, capace di sostenere la squadra nei momenti più delicati del match e di applaudire lo spettacolo offerto da entrambe le formazioni.

Migliore della gara è stata Alessia Arciprete: "Abbiamo giocato una gara maschia e soprattutto di squadra - ha dichiarato -. Siamo entrate concentrate sin dall'inizio e volevamo a tutti costi questa vittoria, che è arrivata e soprattutto ha fatto gioire tutte noi, la squadra, la società e il nostro meraviglioso pubblico. Questo successo permette di avvicinare ancor più al nostro traguardo, la salvezza che tanto vogliamo. Adesso torniamo in palestra subito concentrate per preparare al meglio anche la prossima gara".

Classifica
Panbisco' Leonessa Altamura 26
Tenaglia Abruzzo Altino Volley 23
Marsala Volley 21
Clai Imola Volley 20
Trasporti Bressan Offanengo 17
e'piu' Casalmaggiore 16
Club Italia 16
Clerici Auto Concorezzo 12
Volley Modena 5
  • Leonessa Volley Altamura
