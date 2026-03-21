PanBiscò Leonessa - foto Lega volley
PanBiscò Leonessa - foto Lega volley
Volley

Volley A2: Altamura già salva, intervista al tecnico Dell'Anna

Confermato per la prossima stagione su panchina di Leonessa PanBiscò

Altamura - venerdì 21 marzo 2025 10.00
Oggi, alle 18.30, a Viadana in Lombardia, si gioca l'ottava giornata della Pool Salvezza, con la sfida tra le padrone di casa di È Più Volleyball Casalmaggiore e la PanBiscò Leonessa. L'Altamura ha raggiunto la salvezza con ampio anticipo. Altamuralife ha intervistato il tecnico Marco Dell'Anna per un bilancio di una stagione che racconta molto più dei risultati, fatta di crescita, identità e lavoro quotidiano. E per sondare le aspettative del futuro prossimo.

Mister, come sta lei e come sta la squadra vista la trasferta di questo weekend? Bene, diciamo che l'obiettivo è raggiunto e adesso siamo sicuramente un po' più sereni. In questa settimana abbiamo lavorato molto bene, con serenità, però abbiamo ancora un altro obiettivo da raggiungere: vincere la pool salvezza. Quindi serenità sì, ma anche allo stesso tempo la determinazione per il secondo obiettivo da raggiungere ancora.

Come giudica il bilancio ad oggi della stagione?  Penso che sia positivissimo, perché nonostante comunque partissimo con l'essere la matricola del campionato, all'inizio siamo partiti un po' in ritardo sul mercato, alla fine secondo me abbiamo fatto un grande campionato. Abbiamo sfiorato per un punto la pool promozione e c'è un po' di rammarico per qualche punticino lasciato per strada perché poteva essere incredibile. Ma in generale è stata una grandissima stagione, un grandissimo percorso che la squadra e la società ha fatto.

Riguardo il rammarico di quel punto, dove crede che sia mancato quel punto necessario che sarebbe servito per giocare un'altra fase di campionato?  Probabilmente nella gara di andata con Modena, che perdemmo per 3-2 in casa. Venivamo da un periodo comunque dove avevamo incontrato le prime tre della classe e noi eravamo ancora in fase sicuramente di costruzione dal punto di vista dell'identità e del gioco. Magari quei due punti persi quel giorno con Modena hanno inciso parecchio. Poi un gradino sotto ci metterei anche i tie-break persi con Talmassons e Brescia perché eravamo ad un passo diretto dalla vittoria piena, eravamo 2-0 con entrambe, con i match point a nostro favore. Non siamo stati cinici al punto giusto da poterle chiudere. Anche lì un piccolo rammarico c'è, però è tutta esperienza che mettiamo da parte anche per il futuro.

Ora queste partite le state vivendo con un po' più di spensieratezza. C'è qualche aspetto sul quale, state lavorando di più in questo momento?  Credo che la parte più difficile da allenare sia l'aspetto mentale, perché è vero che siamo sereni per il risultato, ma non deve essere una leggerezza che ci porta a essere superficiali nel fare le cose. Queste tre partite che restano sono uno sforzo da quel punto di vista. Penso che essere capaci di giocare con la giusta mentalità sia un ulteriore step che questa squadra può fare, oltre a dei dettagli tecnici e tattici che abbiamo inserito e che stiamo provando a consolidare.

Che ambiente ha trovato qui ad Altamura?  Un ambiente fantastico. Avevo ricordi di una piazza storica che 20 anni fa ha fatto anche la 1. Ho trovato un entusiasmo e una passione per la pallavolo notevoli. Tutti gli sponsor non ci hanno fatto mancare assolutamente nulla, ci hanno sempre messo in condizioni tale da poter lavorare bene. Se abbiamo ottenuto questi risultati è sicuramente merito loro. Il tifo è stato il nostro uomo in più in campo perché giocare con un palazzetto che è stato sempre pieno. È una cosa che in pochissimi forse nessuno può vantare nel panorama di A2. Sono sempre stati presenti, ci hanno sempre incitato. È davvero bello.

Ci sono tutti i presupposti per continuare e per vederla con noi l'anno prossimo?  Sì, lo possiamo dire. Continueremo anche l'anno prossimo.

Un messaggio per i tifosi, anche in prospettiva futura? Non ho dubbi che nell'ultima partita saranno ancora più numerosi per salutarci e per sostenerci nell'ultima apparizione di questa stagione. Non posso che augurarli di continuare a seguirci così come faranno nella prossima stagione, magari ancora più in maniera decisa e con più partecipazione. È importante e l'anno prossimo anche loro faranno un salto di qualità notevole per provare a spingere la squadra.
  • Leonessa Volley Altamura
Altri contenuti a tema
Volley: A2 al sicuro, la salvezza è certa Volley: A2 al sicuro, la salvezza è certa Obiettivo raggiunto per la Panbiscò Leonessa Altamura
Volley Pool Salvezza: continua la marcia vincente Volley Pool Salvezza: continua la marcia vincente PanBiscò Leonessa supera in casa il Marsala al tie-break
Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2 Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2 Panbiscò Leonessa sfida il Marsala
Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa PanBiscò Leonessa supera Concorezza e resta in testa alla classifica
Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga PanBiscò Leonessa affronta le lombarde del Concorezzo
Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2 Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2 PanBiscò al primo posto dopo la vittoria contro Club Italia (3-1)
Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga Panbiscò Leonessa sfida la giovane formazione del Club Italia
Pool salvezza A2: un altro tie-break, stavolta vincente Pool salvezza A2: un altro tie-break, stavolta vincente La Panbiscò Leonessa supera Casalmaggiore
Referendum sulla giustizia: ultimi incontri per chiusura campagna
20 marzo 2026 Referendum sulla giustizia: ultimi incontri per chiusura campagna
Borse di studio Davide Loizzo: premiati cinque studenti
20 marzo 2026 Borse di studio Davide Loizzo: premiati cinque studenti
Matera: oggi inizia il programma di capitale della cultura del Mediterraneo
20 marzo 2026 Matera: oggi inizia il programma di capitale della cultura del Mediterraneo
Messa in Cattedrale per san Giuseppe
19 marzo 2026 Messa in Cattedrale per san Giuseppe
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
19 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Consiglio comunale: non passa la mozione di sfiducia
19 marzo 2026 Consiglio comunale: non passa la mozione di sfiducia
Prospettive di rilancio del Museo etnografico dell'Alta Murgia
18 marzo 2026 Prospettive di rilancio del Museo etnografico dell'Alta Murgia
Capitale italiana Cultura, Gravina2028 non ce l’ha fatta
18 marzo 2026 Capitale italiana Cultura, Gravina2028 non ce l’ha fatta
Proclamazione Capitale Italiana della Cultura 2028
18 marzo 2026 Proclamazione Capitale Italiana della Cultura 2028
Politiche giovanili: contributi di 10.000 euro ai progetti di gruppo
18 marzo 2026 Politiche giovanili: contributi di 10.000 euro ai progetti di gruppo
Verde pubblico: pronto un programma per cento nuovi alberi
17 marzo 2026 Verde pubblico: pronto un programma per cento nuovi alberi
Gomorra, il teatro, Napoli: Marco D'Amore si racconta
17 marzo 2026 Gomorra, il teatro, Napoli: Marco D'Amore si racconta
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.