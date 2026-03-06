Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2

Domani (sabato 7 marzo) alle ore 17:00, al PalaBaldassarra di Altamura, la PanBiscò Leonessa Altamura ospiterà Marsala Volley nella gara valida per la sesta giornata della Pool Salvezza, prima di ritorno del mini-girone che decreterà le permanenze in categoria. Le bianco-arancio hanno l'obiettivo della salvezza a portata di mano, sono prime in classifica. Manca solo il visto aritmetico.All'andata, in terra siciliana, il confronto si era chiuso sul 3-2 in favore di Marsala al termine di una partita molto equilibrata, combattuta ma non espressa sui migliori livelli dalle Leonesse, apparse meno brillanti rispetto al loro potenziale. Il match di ritorno, però, si preannuncia tutta un'altra storia. A fare da cornice sarà la "bolgia" del PalaBaldassarra, impianto storicamente caldo e difficile da espugnare, capace di trascinare la squadra di casa nei momenti chiave e di regalare emozioni intense al pubblico altamurano.Sul fronte PanBiscò, il momento è estremamente positivo. Le biancorosse sono reduci da tre successi consecutivi che hanno consentito loro di issarsi al comando della Pool Salvezza a quota 26 punti. L'ultima vittoria in ordine cronologico è il netto 3-0 casalingo contro Concorezzo, risultato che ha confermato lo stato di salute del gruppo. La squadra ha ritrovato piena fiducia nei propri mezzi, con un attacco particolarmente efficiente e una fase difensiva solidissima, capace di fare la differenza nei momenti cruciali. Marsala, dal canto suo, arriva ad Altamura forte dell'importante successo esterno per 3-1 sul difficile campo della Clai Imola, ottenuto al termine di una prestazione di carattere.Un'affermazione che ha permesso alle siciliane di salire al terzo posto in classifica a quota 21 punti, scavalcando proprio Imola. Il roster marsalese è di assoluto valore, competitivo in ogni reparto e guidato in fase offensiva dalle sue leader Kosonen e Vighetto, terminali di riferimento di un attacco temibile.Quella di sabato sarà dunque una partita cruciale non solo in ottica classifica, ma soprattutto in chiave salvezza: una vittoria della PanBiscò Leonessa, unita a risultati favorevoli dagli altri campi, potrebbe regalare la permanenza matematica in categoria alla formazione altamurana. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una vera battaglia sportiva, equilibrata ed emozionante, da vivere insieme sugli spalti del PalaBaldassarra, dove il sostegno del pubblico potrà ancora una volta fare la differenza.