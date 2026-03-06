foto Lega Volley
foto Lega Volley
Volley

Volley: un sabato a tifare per la permanenza in A2

Panbiscò Leonessa sfida il Marsala

Altamura - venerdì 6 marzo 2026 21.06
Domani (sabato 7 marzo) alle ore 17:00, al PalaBaldassarra di Altamura, la PanBiscò Leonessa Altamura ospiterà Marsala Volley nella gara valida per la sesta giornata della Pool Salvezza, prima di ritorno del mini-girone che decreterà le permanenze in categoria. Le bianco-arancio hanno l'obiettivo della salvezza a portata di mano, sono prime in classifica. Manca solo il visto aritmetico.

All'andata, in terra siciliana, il confronto si era chiuso sul 3-2 in favore di Marsala al termine di una partita molto equilibrata, combattuta ma non espressa sui migliori livelli dalle Leonesse, apparse meno brillanti rispetto al loro potenziale. Il match di ritorno, però, si preannuncia tutta un'altra storia. A fare da cornice sarà la "bolgia" del PalaBaldassarra, impianto storicamente caldo e difficile da espugnare, capace di trascinare la squadra di casa nei momenti chiave e di regalare emozioni intense al pubblico altamurano.

Sul fronte PanBiscò, il momento è estremamente positivo. Le biancorosse sono reduci da tre successi consecutivi che hanno consentito loro di issarsi al comando della Pool Salvezza a quota 26 punti. L'ultima vittoria in ordine cronologico è il netto 3-0 casalingo contro Concorezzo, risultato che ha confermato lo stato di salute del gruppo. La squadra ha ritrovato piena fiducia nei propri mezzi, con un attacco particolarmente efficiente e una fase difensiva solidissima, capace di fare la differenza nei momenti cruciali. Marsala, dal canto suo, arriva ad Altamura forte dell'importante successo esterno per 3-1 sul difficile campo della Clai Imola, ottenuto al termine di una prestazione di carattere.

Un'affermazione che ha permesso alle siciliane di salire al terzo posto in classifica a quota 21 punti, scavalcando proprio Imola. Il roster marsalese è di assoluto valore, competitivo in ogni reparto e guidato in fase offensiva dalle sue leader Kosonen e Vighetto, terminali di riferimento di un attacco temibile.

Quella di sabato sarà dunque una partita cruciale non solo in ottica classifica, ma soprattutto in chiave salvezza: una vittoria della PanBiscò Leonessa, unita a risultati favorevoli dagli altri campi, potrebbe regalare la permanenza matematica in categoria alla formazione altamurana. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una vera battaglia sportiva, equilibrata ed emozionante, da vivere insieme sugli spalti del PalaBaldassarra, dove il sostegno del pubblico potrà ancora una volta fare la differenza.
  • Leonessa Volley Altamura
Altri contenuti a tema
Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa PanBiscò Leonessa supera Concorezza e resta in testa alla classifica
Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga PanBiscò Leonessa affronta le lombarde del Concorezzo
Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2 Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2 PanBiscò al primo posto dopo la vittoria contro Club Italia (3-1)
Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga Panbiscò Leonessa sfida la giovane formazione del Club Italia
Pool salvezza A2: un altro tie-break, stavolta vincente Pool salvezza A2: un altro tie-break, stavolta vincente La Panbiscò Leonessa supera Casalmaggiore
Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza Servono grinta e concretezza alla PanBiscò Leonessa
Volley A2: gara combattuta a Marsala, quinto set fatale Volley A2: gara combattuta a Marsala, quinto set fatale Torna con un punto la Panbiscò Leonessa Altamura
Volley: inizia la seconda parte dell'A2, si gioca per la salvezza Volley: inizia la seconda parte dell'A2, si gioca per la salvezza Prima gara in trasferta a Marsala per la PanBiscò Leonessa
Nuovo piano urbanistico, presentati i primi progetti
6 marzo 2026 Nuovo piano urbanistico, presentati i primi progetti
Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria
6 marzo 2026 Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
5 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Team Altamura batte di misura il Foggia
5 marzo 2026 Team Altamura batte di misura il Foggia
Soccer Altamura si rilancia con bella vittoria
5 marzo 2026 Soccer Altamura si rilancia con bella vittoria
La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico
5 marzo 2026 La robotica per conoscere la preistoria: innovativo progetto scolastico
Guerra in Medio Oriente: anche cittadini altamurani bloccati negli Emirati Arabi Uniti
4 marzo 2026 Guerra in Medio Oriente: anche cittadini altamurani bloccati negli Emirati Arabi Uniti
Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere
4 marzo 2026 Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere
Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese
4 marzo 2026 Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese
Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
3 marzo 2026 Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
Stanziati fondi per ripristino ferroviario tra Altamura e Jesce-Matera
3 marzo 2026 Stanziati fondi per ripristino ferroviario tra Altamura e Jesce-Matera
Vertenza Natuzzi: serve politica industriale, non assistenza
3 marzo 2026 Vertenza Natuzzi: serve politica industriale, non assistenza
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.