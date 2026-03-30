Volley A2: ultima in casa con una sconfitta

Si chiude con una sconfitta il cammino della PanBiscò Leonessa Volley Altamura in casa. Si è giocata ieri la nona giornata della Pool Salvezza, la penultima. Al PalaBaldassarra passa il Club Italia che si impone con il punteggio di 3-1 al termine di una gara intensa. Una di fronte all'altra due squadre con opposte motivazioni: le padrone di casa già salve da qualche settimana, arrivate al traguardo della permanenza senza alcun patema, davanti al proprio pubblico per l'ultima partita casalinga; dall'altra la giovane Club Italia in corsa per la salvezza.Le ospiti hanno offerto una prestazione di grande solidità e continuità, dimostrandosi sempre lucide e determinate nei momenti chiave del match. Sugli scudi Solovei e Tosini (migliore giocatrice), protagoniste di una prova di alto livello che ha fatto la differenza nei frangenti decisivi. Nonostante l'impegno e una buona qualità di gioco espressa a tratti dalle ragazze altamurane, è stata proprio la maggiore motivazione del Club Italia a indirizzare la gara. La PanBiscò Leonessa ha comunque lottato con orgoglio, cercando di rimanere agganciata al match e mostrando sprazzi di buon gioco, ma ha dovuto infine alzare bandiera bianca di fronte a un'avversaria più concreta.A rendere la serata ancora più significativa è stata la straordinaria cornice di pubblico: ben 1.200 spettatori hanno riempito il PalaBaldassarra, rispondendo con entusiasmo alla "giornata bianco-arancio" indetta dalla società. Un colpo d'occhio emozionante, un'atmosfera calda e coinvolgente che ha accompagnato la squadra per tutta la gara, testimoniando ancora una volta il forte legame tra il territorio e i suoi colori.Il post-gara ha regalato uno dei momenti più intensi e toccanti della stagione. La società ha voluto rendere omaggio a Valentina Soriani, Paola Nuzzi e Palma Monitillo, che concludono il loro percorso nella pallavolo giocata a questi livelli e salutano la società. Un tributo sentito, carico di emozione e gratitudine, condiviso con il pubblico e con tutta la squadra. Un lungo applauso ha accompagnato le tre atlete, simbolo di impegno, passione e appartenenza, in un abbraccio collettivo che ha rappresentato al meglio lo spirito di questa stagione. Una serata di sport, emozioni e appartenenza, che resterà impressa nel cuore di tutti.Paola Nuzzi: "Non è stata una delle migliori partite giocate. Club Italia si è fatta trovare pronta e ha giocato una bellissima pallavolo ha meritato di vincere. Dopo la partita nonostante il risultato c'è stato un momento speciale organizzato dalla società che ha voluto omaggiare me e le mie compagne Palma e Valentina per un capitolo che si sta per chiudere. È stato davvero tanto emozionante vedere il palazzetto pieno di gente che ci applaudiva e la società che ci ringraziava! Sono orgogliosa e voglio ringraziare tutti! Ora ci prepariamo nel migliore dei modi per l'ultima di campionato a Concorezzo e chiudere al meglio questa stagione indimenticabile".Maria Solovei (Club Italia): "Questa partita è stata molto emozionante per noi, ci tenevamo tantissimo a vincerla. Sono felice per come abbiamo giocato di squadra e anche per la mia prestazione personale, anche se so bene che bisogna sempre migliorare e c'è sempre margine per fare meglio. Ora sotto con l'allenamento questa settimana per la gara di settimana prossima contro Modena".