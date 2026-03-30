Volley
Volley A2: ultima in casa con una sconfitta
PanBiscò Leonessa Altamura cede al Club Italia (1-3)
Altamura - lunedì 30 marzo 2026
PanBiscò Leonessa Altamura - Club Italia 1-3 (15-25, 22-25, 25-19, 15-25)
Si chiude con una sconfitta il cammino della PanBiscò Leonessa Volley Altamura in casa. Si è giocata ieri la nona giornata della Pool Salvezza, la penultima. Al PalaBaldassarra passa il Club Italia che si impone con il punteggio di 3-1 al termine di una gara intensa. Una di fronte all'altra due squadre con opposte motivazioni: le padrone di casa già salve da qualche settimana, arrivate al traguardo della permanenza senza alcun patema, davanti al proprio pubblico per l'ultima partita casalinga; dall'altra la giovane Club Italia in corsa per la salvezza.
Le ospiti hanno offerto una prestazione di grande solidità e continuità, dimostrandosi sempre lucide e determinate nei momenti chiave del match. Sugli scudi Solovei e Tosini (migliore giocatrice), protagoniste di una prova di alto livello che ha fatto la differenza nei frangenti decisivi. Nonostante l'impegno e una buona qualità di gioco espressa a tratti dalle ragazze altamurane, è stata proprio la maggiore motivazione del Club Italia a indirizzare la gara. La PanBiscò Leonessa ha comunque lottato con orgoglio, cercando di rimanere agganciata al match e mostrando sprazzi di buon gioco, ma ha dovuto infine alzare bandiera bianca di fronte a un'avversaria più concreta.
A rendere la serata ancora più significativa è stata la straordinaria cornice di pubblico: ben 1.200 spettatori hanno riempito il PalaBaldassarra, rispondendo con entusiasmo alla "giornata bianco-arancio" indetta dalla società. Un colpo d'occhio emozionante, un'atmosfera calda e coinvolgente che ha accompagnato la squadra per tutta la gara, testimoniando ancora una volta il forte legame tra il territorio e i suoi colori.
Il post-gara ha regalato uno dei momenti più intensi e toccanti della stagione. La società ha voluto rendere omaggio a Valentina Soriani, Paola Nuzzi e Palma Monitillo, che concludono il loro percorso nella pallavolo giocata a questi livelli e salutano la società. Un tributo sentito, carico di emozione e gratitudine, condiviso con il pubblico e con tutta la squadra. Un lungo applauso ha accompagnato le tre atlete, simbolo di impegno, passione e appartenenza, in un abbraccio collettivo che ha rappresentato al meglio lo spirito di questa stagione. Una serata di sport, emozioni e appartenenza, che resterà impressa nel cuore di tutti.
Paola Nuzzi: "Non è stata una delle migliori partite giocate. Club Italia si è fatta trovare pronta e ha giocato una bellissima pallavolo ha meritato di vincere. Dopo la partita nonostante il risultato c'è stato un momento speciale organizzato dalla società che ha voluto omaggiare me e le mie compagne Palma e Valentina per un capitolo che si sta per chiudere. È stato davvero tanto emozionante vedere il palazzetto pieno di gente che ci applaudiva e la società che ci ringraziava! Sono orgogliosa e voglio ringraziare tutti! Ora ci prepariamo nel migliore dei modi per l'ultima di campionato a Concorezzo e chiudere al meglio questa stagione indimenticabile".
Maria Solovei (Club Italia): "Questa partita è stata molto emozionante per noi, ci tenevamo tantissimo a vincerla. Sono felice per come abbiamo giocato di squadra e anche per la mia prestazione personale, anche se so bene che bisogna sempre migliorare e c'è sempre margine per fare meglio. Ora sotto con l'allenamento questa settimana per la gara di settimana prossima contro Modena".
Si chiude con una sconfitta il cammino della PanBiscò Leonessa Volley Altamura in casa. Si è giocata ieri la nona giornata della Pool Salvezza, la penultima. Al PalaBaldassarra passa il Club Italia che si impone con il punteggio di 3-1 al termine di una gara intensa. Una di fronte all'altra due squadre con opposte motivazioni: le padrone di casa già salve da qualche settimana, arrivate al traguardo della permanenza senza alcun patema, davanti al proprio pubblico per l'ultima partita casalinga; dall'altra la giovane Club Italia in corsa per la salvezza.
Le ospiti hanno offerto una prestazione di grande solidità e continuità, dimostrandosi sempre lucide e determinate nei momenti chiave del match. Sugli scudi Solovei e Tosini (migliore giocatrice), protagoniste di una prova di alto livello che ha fatto la differenza nei frangenti decisivi. Nonostante l'impegno e una buona qualità di gioco espressa a tratti dalle ragazze altamurane, è stata proprio la maggiore motivazione del Club Italia a indirizzare la gara. La PanBiscò Leonessa ha comunque lottato con orgoglio, cercando di rimanere agganciata al match e mostrando sprazzi di buon gioco, ma ha dovuto infine alzare bandiera bianca di fronte a un'avversaria più concreta.
A rendere la serata ancora più significativa è stata la straordinaria cornice di pubblico: ben 1.200 spettatori hanno riempito il PalaBaldassarra, rispondendo con entusiasmo alla "giornata bianco-arancio" indetta dalla società. Un colpo d'occhio emozionante, un'atmosfera calda e coinvolgente che ha accompagnato la squadra per tutta la gara, testimoniando ancora una volta il forte legame tra il territorio e i suoi colori.
Il post-gara ha regalato uno dei momenti più intensi e toccanti della stagione. La società ha voluto rendere omaggio a Valentina Soriani, Paola Nuzzi e Palma Monitillo, che concludono il loro percorso nella pallavolo giocata a questi livelli e salutano la società. Un tributo sentito, carico di emozione e gratitudine, condiviso con il pubblico e con tutta la squadra. Un lungo applauso ha accompagnato le tre atlete, simbolo di impegno, passione e appartenenza, in un abbraccio collettivo che ha rappresentato al meglio lo spirito di questa stagione. Una serata di sport, emozioni e appartenenza, che resterà impressa nel cuore di tutti.
Paola Nuzzi: "Non è stata una delle migliori partite giocate. Club Italia si è fatta trovare pronta e ha giocato una bellissima pallavolo ha meritato di vincere. Dopo la partita nonostante il risultato c'è stato un momento speciale organizzato dalla società che ha voluto omaggiare me e le mie compagne Palma e Valentina per un capitolo che si sta per chiudere. È stato davvero tanto emozionante vedere il palazzetto pieno di gente che ci applaudiva e la società che ci ringraziava! Sono orgogliosa e voglio ringraziare tutti! Ora ci prepariamo nel migliore dei modi per l'ultima di campionato a Concorezzo e chiudere al meglio questa stagione indimenticabile".
Maria Solovei (Club Italia): "Questa partita è stata molto emozionante per noi, ci tenevamo tantissimo a vincerla. Sono felice per come abbiamo giocato di squadra e anche per la mia prestazione personale, anche se so bene che bisogna sempre migliorare e c'è sempre margine per fare meglio. Ora sotto con l'allenamento questa settimana per la gara di settimana prossima contro Modena".