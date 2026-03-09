Volley Pool Salvezza: continua la marcia vincente

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Riva, Soriani 8, Caracuta, Bierria 19, Arciprete 12, Pulliero 12, Krasteva 25, Biagini (L1), Evola, Monitillo, Serafini, Ungaro, Chiesa, D'Onofrio (L2). All. Dell'Anna.MARSALA VOLLEY: Pozzoni 8, Caserta 10, Cecchini, Kosonen 17, Torok 4, Grippo, Ferraro 3, Giulì, Varaldo 2, Cicola (L1), Tajè 7, Vighetto 19. All. Giangrossi. ARBITRI: Paris Fabio, Viterbo DalilaNOTE - Durata set: 24', 25', 27', 31', 19. Tot: 2h 19min. MVP: Giulia BiaginiUna partita straordinaria, emozionante e combattuta fino all'ultimo pallone. Nella sesta giornata della Pool Salvezza la PanBiscò Leonessa Volley conquista una vittoria pesantissima superando al Pala Baldassarra il Marsala Volley per 3-2 al termine di una gara di altissimo livello tecnico e agonistico. Un match che ha entusiasmato il pubblico altamurano, accorso numeroso sugli spalti e protagonista di un tifo caloroso per tutta la durata dell'incontro.Le due squadre hanno dato vita ad una sfida intensa e spettacolare, dimostrando qualità e determinazione tali da far pensare che entrambe avrebbero meritato un posto nella Pool Promozione. La PanBiscò Leonessa Volley parte subito con grande determinazione e si aggiudica il primo set 25-20, costruendo il vantaggio fin dalle prime battute con i parziali di 8-2, 16-12 e 21-17, mantenendo poi il controllo fino alla chiusura. Nel secondo set arriva però la reazione del Marsala Volley, che cambia ritmo e trova maggiore continuità offensiva imponendosi 25-19. Le ospiti ribaltano l'inerzia del parziale dopo l'avvio equilibrato (8-6), allungando progressivamente fino ai parziali di 10-16 e 13-21 prima di chiudere il set.La formazione altamurana reagisce nel terzo set, tornando a esprimere una pallavolo concreta ed efficace. Con i parziali di 8-5, 16-13 e 21-17 la Leonessa mantiene sempre il controllo e conquista il set 25-20, riportandosi avanti nel conto dei parziali. Il quarto set è il più combattuto della serata. Marsala prova a scappare con i parziali di 6-8 e 14-16, ma Altamura resta agganciata al match fino al finale punto a punto. Le siciliane riescono però a spuntarla 25-23, portando la sfida al tie-break dopo il parziale di 20-21. Nel quinto e decisivo set la PanBiscò Leonessa Volley ritrova energia e lucidità. Con i parziali di 5-3, 10-5 e 12-8 le altamurane prendono il largo e gestiscono il vantaggio fino al 15-10 finale che fa esplodere il Pala Baldassarra. La PanBiscò Leonessa Volley ha saputo stringere i denti nei momenti più difficili, restando lucida nei frangenti decisivi e trovando le energie per chiudere al tie-break una sfida rimasta in equilibrio dal primo all'ultimo set. Un successo fondamentale che avvicina la formazione altamurana a una salvezza storica, sempre più vicina grazie alla determinazione e alla crescita mostrata dalla squadra.Sugli scudi Monika Krasteva, top scorer dell'incontro con 25 punti, autentico punto di riferimento offensivo per la squadra altamurana e decisiva nei momenti chiave della gara. Per la formazione ospite la migliore realizzatrice è stata Amelie Vighetto, autrice di 19 punti. Premio di MVP assegnato a Giulia Biagini, protagonista di una prestazione straordinaria in seconda linea: letture difensive, recuperi spettacolari e leadership che hanno guidato la squadra nei passaggi più delicati del match. Al termine della gara, in un clima di grande sportività, è arrivato anche il gesto significativo della formazione ospite: le atlete del Marsala Volley hanno rivolto scroscianti applausi al pubblico altamurano, riconoscendo il calore e la correttezza di una tifoseria che ha contribuito a rendere ancora più speciale una serata di grande pallavolo. Una vittoria che vale molto più dei due punti conquistati: entusiasmo, consapevolezza e la concreta possibilità di scrivere una pagina importante della storia della PanBiscò Leonessa Volley. Il cammino continua, con Altamura che sogna e sostiene la sua squadra passo dopo passo verso il traguardo, che adesso è li a portata di mano.