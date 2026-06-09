Mappa via Selva
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La città

Lavori in via Gravina e in via Selva

Per la rete elettrica e per un nuovo tronco di fogna

Altamura - martedì 9 giugno 2026 21.13
Nei prossimi giorni iniziano due interventi infrastrutturali ad Altamura.

In via Selva, sino alla fine di agosto, sono previsti i lavori di Acquedotto Pugliese per la realizzazione di un nuovo tronco di fogna in via Selva (tratto da via Monte Pollino sino all'intersezione con la nuova rotatoria). Si tratta di un completamento perché in questo tratto la fogna manca da sempre.

Inoltre in via Gravina, per circa un mese e mezzo (sino alla fine di luglio), saranno eseguiti lavori di posa cavi Mt (media tensione) per E-Distribuzione Gruppo Enel. Per l'esecuzione degli interventi, sarà necessario procedere al restringimento della carreggiata di alcune strade dell'area industriale in via Gravina. Volta per volta, saranno interessate le vie: Via Ferri Rocco nel tratto compreso tra la S.S. 96 e Via Gravina; Via Gravina nel tratto compreso tra Via Ferri Rocco e Via della Ferula; Via Gravina nel tratto compreso tra Via del Serpillo e Via Della Cicoriella; Via del Mandorlo nel tratto compreso tra Via Gravina e Via del Fragno. Per l'esecuzione dei lavori, sui suddetti tratti è stato istituito un divieto di fermata.
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