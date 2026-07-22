Cronaca
Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
Le attività sono proseguite anche nella notte
Altamura - mercoledì 22 luglio 2026 10.20
L'incendio nella Murgia, ad Altamura, è stato spento. L'area percorsa dal fuoco è molto estesa ma non ci sono ancora dati sui danni, sicuramente pesanti. Bisogna attendere la fine delle operazioni.
I vigili del fuoco stanno effettuando la bonifica per evitare l'insorgere di ulteriori focolai e il riattivarsi di incendi.
Le zone più colpite ad Altamura sono quelle a nord, nel Parco nazionale dell'Alta Murgia, tra le località Murgia fiscale e Pescariello, a circa 10 chilometri dall'abitato. Colpiti il bosco di La Mena e grandi estensioni di pascolo e campi di cereali che sono stati bruciati. Saranno svolti anche accertamenti sulle cause che potrebbero essere dolose.
Ieri, per le operazioni, è stata chiusa la strada provinciale Altamura - Quasano, oggi riaperta.
I vigili del fuoco stanno effettuando la bonifica per evitare l'insorgere di ulteriori focolai e il riattivarsi di incendi.
Le zone più colpite ad Altamura sono quelle a nord, nel Parco nazionale dell'Alta Murgia, tra le località Murgia fiscale e Pescariello, a circa 10 chilometri dall'abitato. Colpiti il bosco di La Mena e grandi estensioni di pascolo e campi di cereali che sono stati bruciati. Saranno svolti anche accertamenti sulle cause che potrebbero essere dolose.
Ieri, per le operazioni, è stata chiusa la strada provinciale Altamura - Quasano, oggi riaperta.