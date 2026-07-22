Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni

L'incendio nella Murgia, ad Altamura, è stato spento. L'area percorsa dal fuoco è molto estesa ma non ci sono ancora dati sui danni, sicuramente pesanti. Bisogna attendere la fine delle operazioni.I vigili del fuoco stanno effettuando la bonifica per evitare l'insorgere di ulteriori focolai e il riattivarsi di incendi.Le zone più colpite ad Altamura sono quelle a nord, nel Parco nazionale dell'Alta Murgia, tra le località Murgia fiscale e Pescariello, a circa 10 chilometri dall'abitato. Colpiti il bosco di La Mena e grandi estensioni di pascolo e campi di cereali che sono stati bruciati. Saranno svolti anche accertamenti sulle cause che potrebbero essere dolose.Ieri, per le operazioni, è stata chiusa la strada provinciale Altamura - Quasano, oggi riaperta.