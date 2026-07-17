Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco

Il grande caldo, oltre a favorire i numerosi incendi di sterpaglie ed erba secca, è causa anche di altri tipi di intervento, come quello che ha visto il salvataggio di un cane.L'allarme è scattato intorno alle ore 9.30 ad Altamura. L'animale, probabilmente in cerca di acqua e di un po' di refrigerio, è caduto in un pozzo profondo circa cinque metri, adibito a riserva idrica. Il pozzo era recintato, ma un varco nella recinzione avrebbe consentito il passaggio del cane, che è precipitato rovinosamente all'interno.La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari, giunta sul posto, ha immediatamente richiesto l'intervento del nucleo sommozzatori partito senza indugio dal porto del capoluogo pugliese. Nel frattempo, però, i soccorritori hanno notato che il pastore era ormai allo stremo delle forze. Senza perdere tempo, hanno indossato un'idrocostume di protezione e, utilizzando scale e corde, si sono calati nel pozzo per raggiungere l'animale. Una volta raggiunto, il cane è stato imbragato e riportato in superficie sano e salvo, proprio mentre sul posto arrivavano i colleghi sommozzatori.La preparazione, la prontezza operativa e il buon senso dei soccorritori hanno probabilmente salvato la vita dell'animale, che, una volta in salvo, ha manifestato tutta la sua riconoscenza scodinzolando senza sosta.