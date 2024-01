Approvato progetto per un parco per cani in via Selva

Comunicato dell'Amministrazione comunale di AltamuraUn'attenzione concreta agli amici a quattro zampe con uno spazio a disposizione, come richiesto da tempo dalla cittadinanza. La giunta comunale di Altamura ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un'area attrezzata "dog park" e ha individuato un suolo comunale in via Selva, tra via Antonia Centonze e via Madre Teresa di Calcutta.La proposta, presentata dall'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi, riguarda la creazione di un'area apposita per la passeggiata e lo "sgambamento" dei cani, delimitata da recinzione. Il progetto prevede la suddivisione in due settori (uno per gli animali di piccola taglia e l'altro per animali di media-grossa taglia), sedute per i proprietari dei cani, punti di erogazione di acqua potabile, contenitori per la raccolta di deiezioni canine, pubblica illuminazione e un'integrazione del verde già esistente. Gli uffici del sesto settore "Manutenzione e realizzazione opere pubbliche" procederanno alle fasi successive."Nella nostra città - affermano il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi - manca uno spazio apposito per i cani, sebbene da tempo sia stata presentata tale richiesta. Con la realizzazione di quest'area idonea l'Amministrazione intende colmare questa carenza e dare la possibilità a tanti di usufruire di un parco dedicato ai fedeli amici".