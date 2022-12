Guardia ecozoofila azzannata da un cane, il ferito ora in ospedale

Momenti fortemente drammatici ad Altamura, in via Gravina, davanti all'ufficio postale. L'episodio è avvenuto durante un'attività di controllo ad un uomo che stazionava davanti all'ufficio, proprietario di un dogo argentino.Sul posto erano presenti i Carabinieri e sono intervenute le guardie ecozoofile dell'Anpana. All'improvviso il cane ha azzannato un volontario dell'Anpana, ferendolo ad un braccio. Per liberarlo dalla morsa, un carabiniere ha sparato all'animale. Il cane è morto.Subito dopo è intervenuta l'ambulanza del 118 per soccorrere il ferito che è stato trasportato all'ospedale della Murgia dove sono ancora in corso le cure del caso.Seguono aggiornamenti