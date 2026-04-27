Elicottero
Elicottero
Cronaca

Traffico di droga: due arresti ad Altamura

Condanna a pene definitive. Cinque in tutto le persone arrestate

Altamura - lunedì 27 aprile 2026 22.00
I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito cinque ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (Ufficio Esecuzioni Penali), nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna, per reati di traffico e detenzione di stupefacente commessi, tra il 2014 e il 2023. Le persone interessate dai provvedimenti risultano fornitori di droga nei comuni di Canosa di Puglia ed Altamura del clan Pistillo, i cui appartenenti condannati operavano nei comuni di Andria, Altamura e Bari.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte, in diverse fasi, mediante servizi di osservazione controllo e pedinamento, attività tecniche, nonché supportate da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito, già nel maggio del 2023, di eseguire 20 provvedimenti cautelari.

L'inchiesta ha contestato l'esistenza di una associazione dedita al traffico di stupefacenti che gestiva le fiorenti piazze di spaccio attive nella città di Andria, rifornendole con ingenti quantità di sostanze stupefacenti.
Tra i fornitori di ingenti quantitativi di stupefacenti sono state condannate definitivamente, due uomini di Altamura (di 35 e 62 anni, condannati a 3 e 4 anni di reclusione) ed una di Canosa di Puglia. Altre due persone sono state condannate definitivamente, quali aderenti all'associazione, beneficiando dell'attenuante della collaborazione.

Le pene inflitte con i provvedimenti di oggi oscillano tra 4 e 6 anni di reclusione.
  • Droga
  • Arresti
Altri contenuti a tema
Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura Entrambi provenienti dalla Campania, avevano portato via soldi e gioielli
Spaccio di droga in trasferta, arrestati tre giovani altamurani Spaccio di droga in trasferta, arrestati tre giovani altamurani Attività di indagine della Polizia di Stato
Maxi sequestro di cocaina ad Altamura, due arresti Maxi sequestro di cocaina ad Altamura, due arresti Operazione della Polizia iniziata a Lecce
Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano Indagine dei Carabinieri di Altamura
6 Arrestati i due rapinatori della yogurteria Arrestati i due rapinatori della yogurteria Già in carcere per un precedente reato
In forte aumento le truffe agli anziani In forte aumento le truffe agli anziani I dati in provincia di Bari: meno furti ma più rapine
Sventata rapina in una tabaccheria, due arresti Sventata rapina in una tabaccheria, due arresti Da non escludere che abbiano commesso altri reati
Traffico di droga nell'area murgiana, operazione della Guardia di finanza Traffico di droga nell'area murgiana, operazione della Guardia di finanza Arresti e sequestri a Gravina. I consumatori arrivavano anche da Altamura e Matera
Soccer: ko a Roma ma ci sono segnali importanti
27 aprile 2026 Soccer: ko a Roma ma ci sono segnali importanti
Liste di attesa: continua la fase dei richiami per anticipare prestazioni
27 aprile 2026 Liste di attesa: continua la fase dei richiami per anticipare prestazioni
Team Altamura, svanito il sogno playoff
26 aprile 2026 Team Altamura, svanito il sogno playoff
Una raccolta firme sulla sicurezza urbana
26 aprile 2026 Una raccolta firme sulla sicurezza urbana
Team Altamura in corsa per il sogno playoff
25 aprile 2026 Team Altamura in corsa per il sogno playoff
25 aprile: cerimonia istituzionale e festa della Liberazione
25 aprile 2026 25 aprile: cerimonia istituzionale e festa della Liberazione
Soccer Altamura a Roma, ultima di "regular season "
25 aprile 2026 Soccer Altamura a Roma, ultima di "regular season"
Mercato settimanale in via Manzoni: svolgimento regolare
24 aprile 2026 Mercato settimanale in via Manzoni: svolgimento regolare
Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma
24 aprile 2026 Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma
Stanotte il primo intervento di disinfestazione
24 aprile 2026 Stanotte il primo intervento di disinfestazione
FAL: più sicurezza ai passaggi a livello
24 aprile 2026 FAL: più sicurezza ai passaggi a livello
S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani
23 aprile 2026 S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.