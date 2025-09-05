Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano

Un 26enne di Altamura è stato arrestato dai Carabinieri ad Altamura che hanno sequestrato anche un notevole numero di dosi di cocaina, circa 250, che erano nascoste in un garage. Sotto sequestro anche 1450 euro in contanti e due telefoni cellulari. L'arresto è avvenuto nell'ambito di indagini per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.Nel Tribunale di Bari si è tenuto il giudizio per "direttissima" in cui il giudice si è riservato di decidere sulla richiesta del pubblico ministero che ha chiesto quattro anni di reclusione. Attualmente l'arrestato è ai domiciliari.