Rapina con coltello in un supermercato, arrestato

L'episodio è avvenuto a metà gennaio

Altamura - lunedì 2 marzo 2026 10.00
I Carabinieri della Stazione di Altamura hanno arrestato un 44enne, con l'accusa di aver rapinato un supermercato.

L'episodio risale alla mattinata dello scorso 15 gennaio, quando l'uomo, entrava all'interno di un supermercato armato di un coltello, nascosto all'interno di un sacchetto bianco. Lo ha estratto facendosi consegnare sotto minaccia, l'incasso di quel momento pari a circa 300 euro, per poi darsi alla fuga a piedi.

Prontamente intervenuti, i militari dell'Arma avviavano un'articolata attività investigativa, riuscendo a ricostruire il tragitto percorso a piedi dall'autore della rapina, grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni all'attività commerciale e alle testimonianze dei presenti che permettevano di individuare alcuni dettagli, anche degli indumenti indossati. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire e sequestrare presso l'abitazione dell'uomo, i capi di abbigliamento usati durante la rapina.

L'arrestato è stato così condotto presso la Casa Circondariale di Bari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. All'esecuzione della misura cautelare, seguirà l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.
