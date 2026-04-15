A Roma un altro premio per Daniela Baldassarra

Un altro premio è stato vinto dalla scrittrice e autrice Daniela Baldassara, molto conosciuta anche per il suo impegno come attivista per i diritti delle donne. Le è stato assegnato il Premio Alberoandronico per la sua opera di denuncia contro il fenomeno della tratta delle donne, con lo scritto "La figlia del mare" che ha anche letto nel corso della cerimonia. Ha ricevuto il riconoscimento nella sala della Protomoteca in Campidoglio (Comune di Roma capitale). La sua opera "La figlia del mare" è stata selezionata dalla giuria tra centinaia di candidature.Daniela Baldassarra, autrice eclettica, si è imposta all'attenzione più recente per la sua ironia nel trattare temi della quotidianità, di satira politica, di stereotipi sulle donne e sugli uomini. Molto impegnata, inoltre, sui temi della violenza contro le donne. Ha al suo attivo anche premi e pubblicazioni sulla maternità e sull'alzheimer.