Assunzioni alla Regione per potenziare sistema salute

Nuove risorse umane per dare risposte concrete alla domanda di salute dei cittadini pugliesi, accelerare le procedure burocratiche e garantire una gestione efficiente dei fondi comunitari. Su proposta dell'assessore al Bilancio e al Personale Sebastiano Leo, la Giunta Regionale ha approvato l'atto di indirizzo che assegna 30 nuove unità di personale, con il profilo di istruttore amministrativo, al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.L'immissione in servizio avverrà in tempi brevi, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti grazie a quanto deciso da tutto il Consiglio Regionale, assicurando così una risposta immediata alle necessità logistiche e programmatorie del sistema sanitario regionale. L'intera operazione, inoltre, non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Regione Puglia, risultando pienamente compatibile con le previsioni del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026."Il potenziamento della macchina amministrativa sanitaria è un tassello fondamentale per migliorare i servizi sul territorio", ha commentato l'assessore Sebastiano Leo. "In un momento complesso per la sanità pubblica, anche a livello locale, il Dipartimento si trova a gestire partite cruciali: dalla governance della rete ospedaliera ai piani per l'abbattimento delle liste d'attesa, fino all'accreditamento delle strutture. Senza dimenticare un'altra sfida complessa, quale è l'attuazione nei tempi delle misure del PNRR, un'occasione imperdibile per modernizzare la nostra sanità"."Negli ultimi mesi – ha concluso l'assessore – le strutture regionali hanno dovuto fare i conti con un sensibile incremento dei carichi di lavoro. Con questo provvedimento non solo garantiamo il turn-over del personale cessato, ma inseriamo nuove risorse capaci di snellire i procedimenti legati alla programmazione socio-sanitaria e alle politiche del farmaco. Più efficienza negli uffici regionali si traduce, inevitabilmente, in prestazioni migliori e più rapide per i pazienti pugliesi. Concludo ringraziando gli uffici del Dipartimento Personale per il lavoro svolto negli anni, sia nell'espletamento dei concorsi sia per la rapidità delle procedure in essere". L'atto, che ha superato la Valutazione di impatto di genere ed è stato validato sotto il profilo della regolarità amministrativa, passa ora alle strutture del Dipartimento Personale per i provvedimenti consequenziali e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).