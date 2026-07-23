E20 23-07-26
E20 23-07-26
Eventi e cultura

Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio

Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 23 luglio al 29 luglio 2026

Altamura - giovedì 23 luglio 2026 9.50
Uno speciale tg che informa sugli eventi del territorio? Esiste e si chiama TG E20: un contenitore che porterà i lettori a conoscere una serie di iniziative tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali di ogni genere che si svolgono tra Puglia e Basilicata.

Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.

Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.

In questa puntata vi informiamo sugli eventi in programma dal 23 luglio al 29 luglio 2026.
  • E20
  • Raffaella Iannetti
  • Vincenzo Forzati
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