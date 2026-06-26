Vittime di incidente
Vittime di incidente
Cronaca

Dieci anni fa la strage dei ragazzi, in ricordo delle 5 vittime

Morirono in incidente stradale. Stasera messa al Buoncammino

Altamura - venerdì 26 giugno 2026 18.20
Dieci anni fa avvenne una delle più gravi stragi stradali che Altamura abbia pianto. Cinque ragazzi, tra i 26 e i 29 anni quell'età di passaggio tra la spensieratezza e il lavoro, persero la vita in un incidente stradale sulla statale 7 Appia, in territorio di Laterza. Oggi, alle ore 19.30, nel santuario della Madonna del Buoncammino, si terrà una messa in ricordo.

Nell'incidente morirono Vincenzo Gallo, Angelo Ancona, Maria Rosaria Fiore, Milena Giannulli e Marisa Lorusso. Morì anche un operaio dell'Ilva, Ippolito Galli, di Laterza. La tragedia si consumò intorno alle ore 7.30 del mattino del 26 giugno 2016. Uno scontro tra due auto che viaggiavano in direzioni opposte, nel tratto tra Castellaneta e Matera, in corrispondenza dello svincolo per Laterza. Impatto fatale per tutti. I loro funerali vennero celebrati il 28 giugno 2026 nel santuario del Buoncammino, proprio dove oggi saranno commemorati e dove c'è un angolo di giardino a loro dedicato.

Era un gruppo affiatato di giovani amici, quello di Altamura. Le tre ragazze, in particolare, si conoscevano da quando erano piccole. Sempre insieme. E di tutti i loro volti e sorrisi sono rimasti impressi in una foto di una "cena in bianco". Tutti avevano ormai raggiunto una stabilità economica. Vincenzo era titolare di una lavanderia, messa su con sacrifici. Milena lavorava nel negozio dei genitori in via delle Cappelle. Angela era un artigiano del legno. Marisa lavorava come commessa in un esercizio di articoli per l'infanzia in via Selva. Maria Rosaria era impegnata nel campo socio-sanitario come infermiera e volontaria di primo soccorso.

La celebrazione di stasera sarà un modo per rinnovare il loro ricordo, fare memoria dei giorni belli che hanno vissuto e dei segni che hanno lasciato nelle persone che li hanno amati. La vita di ognuno è indimenticabile per le persone che ci hanno circondato e voluto bene.
  • Incidente stradale
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