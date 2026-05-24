Cinghiale attraversa strada, scontro con moto

Incidente sulla provinciale 238 Altamura-Corato per l'impatto tra una moto e un cinghiale che stava attraversando la strada.Il motociclista (un 60enne) non è riuscito a frenare in tempo oppure a evitare l'animale. L'uomo è rimasto ferito, in modo non grave, ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale della Murgia.Il cinghiale è morto nell'impatto.Sono in corso accertamenti della Polizia locale e la strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione dei veicoli.