Cronaca
Cinghiale attraversa strada, scontro con moto
Morto l'animale. Medicato in ospedale il motociclista
Altamura - domenica 24 maggio 2026 19.24
Incidente sulla provinciale 238 Altamura-Corato per l'impatto tra una moto e un cinghiale che stava attraversando la strada.
Il motociclista (un 60enne) non è riuscito a frenare in tempo oppure a evitare l'animale. L'uomo è rimasto ferito, in modo non grave, ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale della Murgia.
Il cinghiale è morto nell'impatto.
Sono in corso accertamenti della Polizia locale e la strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione dei veicoli.
Il motociclista (un 60enne) non è riuscito a frenare in tempo oppure a evitare l'animale. L'uomo è rimasto ferito, in modo non grave, ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale della Murgia.
Il cinghiale è morto nell'impatto.
Sono in corso accertamenti della Polizia locale e la strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione dei veicoli.