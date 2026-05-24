Incidente con cinghiale
Incidente con cinghiale
Cronaca

Cinghiale attraversa strada, scontro con moto

Morto l'animale. Medicato in ospedale il motociclista

Altamura - domenica 24 maggio 2026 19.24
Incidente sulla provinciale 238 Altamura-Corato per l'impatto tra una moto e un cinghiale che stava attraversando la strada.

Il motociclista (un 60enne) non è riuscito a frenare in tempo oppure a evitare l'animale. L'uomo è rimasto ferito, in modo non grave, ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale della Murgia.

Il cinghiale è morto nell'impatto.

Sono in corso accertamenti della Polizia locale e la strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione dei veicoli.
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