In piazza Duomo giochi per tutti, senza cellulari

"Animarte", famiglie e bambini che giocano in piazza. Stasera, a partire dalle ore 18.00, è in programma la seconda domenica.L'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, ha un'iniziativa dedicata al gioco, alla creatività e alla socialità. Domenica scorsa si è registrata grande partecipazione e i commenti sono stati molto positivi per il coinvolgimento di tutti, senza distinzione di età. La serata è stata allietata anche dal Murgia Fest (festival delle street band e degli artisti di strada). Molti hanno apprezzato soprattutto il fatto che i tanti giochi in legno, di tutti i tipi e per tutte le età, hanno fatto lasciare i cellulari (utilizzati al massimo per fare qualche foto ai bimbi sorridenti).Un'occasione per vivere il cuore della città attraverso giochi in legno, attività creative e momenti di condivisione pensati per bambini, ragazzi e famiglie.Le prossime date da segnare in agenda sono il 12 e il 19 luglio.