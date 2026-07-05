Gioco in piazza
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La città

In piazza Duomo giochi per tutti, senza cellulari

Iniziativa "Animarte", per quattro domeniche

Altamura - domenica 5 luglio 2026 10.00
"Animarte", famiglie e bambini che giocano in piazza. Stasera, a partire dalle ore 18.00, è in programma la seconda domenica.

L'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, ha un'iniziativa dedicata al gioco, alla creatività e alla socialità. Domenica scorsa si è registrata grande partecipazione e i commenti sono stati molto positivi per il coinvolgimento di tutti, senza distinzione di età. La serata è stata allietata anche dal Murgia Fest (festival delle street band e degli artisti di strada). Molti hanno apprezzato soprattutto il fatto che i tanti giochi in legno, di tutti i tipi e per tutte le età, hanno fatto lasciare i cellulari (utilizzati al massimo per fare qualche foto ai bimbi sorridenti).

Un'occasione per vivere il cuore della città attraverso giochi in legno, attività creative e momenti di condivisione pensati per bambini, ragazzi e famiglie.

Le prossime date da segnare in agenda sono il 12 e il 19 luglio.
  • Bambini
  • Famiglia
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