mare
mare
La città

Soggiorno marino per anziani: si presentano le domande

Entro il 7 luglio. Pubblicato l'avviso del Comune

Altamura - mercoledì 1 luglio 2026 14.52
Anche quest'anno il Comune di Altamura organizza il soggiorno marino e termale per anziani e grandi invalidi del lavoro residenti nel Comune di Altamura, da svolgersi per 11 giorni/10 notti (10 pensioni complete) nella località di Rimini, nel periodo stimato dal 30 agosto al 9 settembre 2026. Possono partecipare al soggiorno le donne che abbiano compiuto 60 anni di età e gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età alla data di presentazione della domanda.

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.altamura.ba.it e presso il Centro sociale polivalente "Simone Viti Maino" dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Presso il Centro è possibile usufruire di assistenza alla compilazione delle domande.

Le domande, redatte in forma chiara e leggibile, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Altamura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/07/2026. Sarà ammesso al soggiorno un numero presunto massimo di anziani pari ai posti finanziati, di cui una quota riservata ai grandi invalidi del lavoro e 9 posti a loro accompagnatori e accompagnatrici. Qualora pervengano un numero di domande superiori al numero dei posti disponibili si procederà ad ammettere al soggiorno gli utenti seguendo l'ordine di una graduatoria stilata sulla base del reddito Isee posseduto (dai redditi più bassi ai redditi più alti); in caso parità di valore Isee, sarà ammesso l'utente più anziano di età.

Il contributo per ciascun anziano partecipante varia da 120 a 500 euro. In caso di Isee superiore ai 30.000 euro l'anziano partecipante versa il costo dell'intero soggiorno.
  • Anziani
  • Soggiorno anziani
  • Mare
Altri contenuti a tema
Proroga per i contributi ai caregiver Palazzo di città Proroga per i contributi ai caregiver Per l'assistenza a persone con disabilità gravissima e non autosufficienti
Madre e figlio salvati in mare a Metaponto Cronaca Madre e figlio salvati in mare a Metaponto Intervento provvidenziale di un 16enne altamurano
Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima Palazzo di città Contributi per l'assistenza a persone con disabilità gravissima Avviso del Piano sociale di zona per i "caregiver"
Buoni servizio per anziani e persone con disabilità Bandi e concorsi Buoni servizio per anziani e persone con disabilità L'avviso della Regione Puglia
Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela Oggi la festa in casa con la famiglia
Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni Bella festa in famiglia, presente anche il sindaco
Cento anni: auguri alla signora Lucrezia! Cento anni: auguri alla signora Lucrezia! Festeggiata oggi un'altra centenaria
Cento anni: auguri alla signora Nunziatina Cento anni: auguri alla signora Nunziatina Festa in casa per la nuova centenaria
Università: criteri per borse studio e residenze
1 luglio 2026 Università: criteri per borse studio e residenze
Giornata ecologica per raccolta piccoli oggetti elettronici
1 luglio 2026 Giornata ecologica per raccolta piccoli oggetti elettronici
Terzo anno in C, i movimenti di mercato dell'Altamura
30 giugno 2026 Terzo anno in C, i movimenti di mercato dell'Altamura
Proroga per i contributi ai caregiver
30 giugno 2026 Proroga per i contributi ai caregiver
Avvicinarsi alla fede a ogni età
30 giugno 2026 Avvicinarsi alla fede a ogni età
Opere pubbliche: approvato nuovo elenco prezzi
30 giugno 2026 Opere pubbliche: approvato nuovo elenco prezzi
Al Buoncammino una serata tra riflessione e commozione
29 giugno 2026 Al Buoncammino una serata tra riflessione e commozione
Sequestro di droga e pistole, un arrestato
29 giugno 2026 Sequestro di droga e pistole, un arrestato
Raccolta firme contro l'aumento dell'Irpef regionale
29 giugno 2026 Raccolta firme contro l'aumento dell'Irpef regionale
Sicurezza: servizi di vigilanza di sera e di notte
28 giugno 2026 Sicurezza: servizi di vigilanza di sera e di notte
Ondate di calore: domenica da bollino rosso
28 giugno 2026 Ondate di calore: domenica da bollino rosso
Calcio a 5: Oratorio Fornaci porta Altamura in fasi nazionali
27 giugno 2026 Calcio a 5: Oratorio Fornaci porta Altamura in fasi nazionali
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.