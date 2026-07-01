Soggiorno marino per anziani: si presentano le domande

Anche quest'anno il Comune di Altamura organizza il soggiorno marino e termale per anziani e grandi invalidi del lavoro residenti nel Comune di Altamura, da svolgersi per 11 giorni/10 notti (10 pensioni complete) nella località di Rimini, nel periodo stimato dal 30 agosto al 9 settembre 2026. Possono partecipare al soggiorno le donne che abbiano compiuto 60 anni di età e gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età alla data di presentazione della domanda.Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.altamura.ba.it e presso il Centro sociale polivalente "Simone Viti Maino" dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Presso il Centro è possibile usufruire di assistenza alla compilazione delle domande.Le domande, redatte in forma chiara e leggibile, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Altamura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/07/2026. Sarà ammesso al soggiorno un numero presunto massimo di anziani pari ai posti finanziati, di cui una quota riservata ai grandi invalidi del lavoro e 9 posti a loro accompagnatori e accompagnatrici. Qualora pervengano un numero di domande superiori al numero dei posti disponibili si procederà ad ammettere al soggiorno gli utenti seguendo l'ordine di una graduatoria stilata sulla base del reddito Isee posseduto (dai redditi più bassi ai redditi più alti); in caso parità di valore Isee, sarà ammesso l'utente più anziano di età.Il contributo per ciascun anziano partecipante varia da 120 a 500 euro. In caso di Isee superiore ai 30.000 euro l'anziano partecipante versa il costo dell'intero soggiorno.