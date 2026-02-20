Centenaria
Centenaria
La città

Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela

Oggi la festa in casa con la famiglia

Altamura - venerdì 20 febbraio 2026 19.02
Una nuova centenaria ad Altamura. La signora Angela Colonna (vedova di Massimo Castoro) oggi compie 100 anni. Per lei grande festa in casa, con la famiglia: le due figlie, i generi, i nipoti, i pronipoti e le persone care. La signora, casalinga, si è sempre occupata della famiglia mentre il marito si occupava dell'attività in campagna.

A farle gli auguri si è presentato anche il sindaco Antonio Petronella che le ha consegnato una targa ricordo dell'Amministrazione comunale. "Per me - ha detto il sindaco - è sempre un piacere consegnare la simbolica targa dell'Amministrazione comunale alle persone che raggiungono il secolo di vita e dire loro: "Grazie!" Con il loro esempio e con umiltà, hanno affrontato tempi difficili riuscendo a educare con sani principi e creando valore nella nostra comunità".
