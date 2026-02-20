Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela

Una nuova centenaria ad Altamura. La signora Angela Colonna (vedova di Massimo Castoro) oggi compie 100 anni. Per lei grande festa in casa, con la famiglia: le due figlie, i generi, i nipoti, i pronipoti e le persone care. La signora, casalinga, si è sempre occupata della famiglia mentre il marito si occupava dell'attività in campagna.A farle gli auguri si è presentato anche il sindaco Antonio Petronella che le ha consegnato una targa ricordo dell'Amministrazione comunale. "Per me - ha detto il sindaco - è sempre un piacere consegnare la simbolica targa dell'Amministrazione comunale alle persone che raggiungono il secolo di vita e dire loro: "Grazie!" Con il loro esempio e con umiltà, hanno affrontato tempi difficili riuscendo a educare con sani principi e creando valore nella nostra comunità".