Cento anni: auguri alla signora Lucrezia!

Un'altra centenaria si aggiunge al folto numero di anziani che hanno raggiunto e superato il secolo di vita. In tutto sono circa venti.Oggi ha festeggiato 100 anni la signora Lucrezia Moramarco. Una bella festa con i parenti e i familiari. Il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato alla nuova centenaria un omaggio di fiori e una targa ricordo per celebrare il suo secolo di vita. Infatti è consuetudine del Comune omaggiare i nuovi centenari con una targa.