Centenaria
La città

Cento anni: auguri alla signora Lucrezia!

Festeggiata oggi un'altra centenaria

Altamura - mercoledì 22 ottobre 2025 22.00
Un'altra centenaria si aggiunge al folto numero di anziani che hanno raggiunto e superato il secolo di vita. In tutto sono circa venti.

Oggi ha festeggiato 100 anni la signora Lucrezia Moramarco. Una bella festa con i parenti e i familiari. Il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato alla nuova centenaria un omaggio di fiori e una targa ricordo per celebrare il suo secolo di vita. Infatti è consuetudine del Comune omaggiare i nuovi centenari con una targa.
  • Anziani
