Anziani: a Rimini il soggiorno marino e termale

Il Comune di Altamura organizza il soggiorno marino e termale per anziani e grandi invalidi del lavoro residenti nel Comune di Altamura, da svolgersi per 12 giorni/11notti (11 pensioni complete) a Rimini dall'1 al 12 settembre. Possono partecipare al soggiorno le donne che abbiano compiuto 60 anni e gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età.Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune www.comune.altamura.ba.it e presso il Centro sociale Polivalente "Simone Viti Maino" dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Presso il Centro è possibile usufruire di assistenza alla compilazione delle domande.Per il soggiorno si versa una quota economica di partecipazione, calcolata in base al proprio Isee (anno 2025). Le domande si presentano in forma di autocertificazione entro le ore 12.00 del 21 luglio.Sarà ammesso al soggiorno un numero presunto massimo di anziani pari a 152 di cui 9 posti riservati ai grandi invalidi e del lavoro e 9 posti per persone accompagnatrici. Nell'avviso si legge che, in caso di numero superiore alle disponibilità di posti, si procederà ad ammettere al soggiorno gli utenti collocati seguendo l'ordine di una graduatoria stilata sulla base del reddito Isee posseduto (dai redditi più bassi ai redditi più alti); in caso parità sarà ammesso l'utente più anziano di età.