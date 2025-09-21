Cento anni: auguri alla signora Nunziatina

La città festeggia un'altra centenaria. Celebra il secolo di vita la signora Annunziata Colonna, detta Nunziatina, che ha festeggiato i 100 anni in casa, insieme ai familiari. Il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato alla nuova centenaria un omaggio di fiori e una targa ricordo per celebrare il suo secolo di vita.Oltre al sindaco, alla festa ha partecipato anche il parroco di Sant'Agostino, don Vincenzo Lopano.