Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni

La signora Antonia Centoducati, per tutti Antonietta, festeggia oggi 108 anni. Un bel traguardo di lunga vita, è la persona più longeva di Altamura. Per farle gli auguri e stare insieme la famiglia si è riunita nella sua abitazione. In un compleanno così importante il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato una pianta come simbolico gesto di affetto da parte di tutta la comunità.Settima di otto fratelli e sorelle, nubile, la signora Antonietta con buona memoria ha ricordato alcuni trascorsi della sua vita, della sua attività di cucitrice e della sua numerosa famiglia composta da tanti nipoti e pronipoti. Un giorno speciale in cui è attorniata dalle persone care, tutte insieme per un arco di tempo di quattro generazioni sotto lo stesso tetto.