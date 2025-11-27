Antonietta Centoducati
Antonietta Centoducati
La città

Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni

Bella festa in famiglia, presente anche il sindaco

Altamura - giovedì 27 novembre 2025 19.26
La signora Antonia Centoducati, per tutti Antonietta, festeggia oggi 108 anni. Un bel traguardo di lunga vita, è la persona più longeva di Altamura. Per farle gli auguri e stare insieme la famiglia si è riunita nella sua abitazione. In un compleanno così importante il sindaco Vitantonio Petronella ha consegnato una pianta come simbolico gesto di affetto da parte di tutta la comunità.

Settima di otto fratelli e sorelle, nubile, la signora Antonietta con buona memoria ha ricordato alcuni trascorsi della sua vita, della sua attività di cucitrice e della sua numerosa famiglia composta da tanti nipoti e pronipoti. Un giorno speciale in cui è attorniata dalle persone care, tutte insieme per un arco di tempo di quattro generazioni sotto lo stesso tetto.
Aiuti alle donne vittime di violenza
27 novembre 2025 Aiuti alle donne vittime di violenza
Allerta meteo per temporali
26 novembre 2025 Allerta meteo per temporali
Nuovi medici di famiglia nel territorio della Asl Bari
26 novembre 2025 Nuovi medici di famiglia nel territorio della Asl Bari
Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse”
26 novembre 2025 Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse”
Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione
25 novembre 2025 Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione
Voto ad Altamura: i dati delle preferenze ai candidati
25 novembre 2025 Voto ad Altamura: i dati delle preferenze ai candidati
Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro
25 novembre 2025 Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro
Elezioni regionali: i risultati ad Altamura
24 novembre 2025 Elezioni regionali: i risultati ad Altamura
Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia
24 novembre 2025 Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia
Lavori nel centro storico, ordinanza per viabilità
24 novembre 2025 Lavori nel centro storico, ordinanza per viabilità
Soccer Altamura, cuore e gol non bastano
24 novembre 2025 Soccer Altamura, cuore e gol non bastano
Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione
24 novembre 2025 Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.