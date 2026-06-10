Curva nello stadio: la questione in consiglio comunale

La situazione dello stadio cittadino è tornata al centro del dibattito politico ad Altamura, approdando ufficialmente in Consiglio comunale tra interrogativi, chiarimenti richiesti e prospettive future. Al centro dell'attenzione non solo lo stato dell'impianto e gli interventi necessari in vista delle prossime stagioni sportive, ma anche alcune criticità emerse nelle ultime settimane riguardanti la curva, tema che ha riacceso il confronto attorno alla gestione e alla funzionalità della struttura sportiva cittadina.Nel corso del dibattito è intervenuto a riguardo il dirigente del VI Settore, Biagio Maiullari, che ha fornito alcuni aggiornamenti sulle possibili soluzioni al vaglio per affrontare la questione. In particolare, è stato annunciato un incontro previsto nella giornata di venerdì con il comando dei vigili del fuoco di Bari, ritenuto fondamentale per individuare un percorso condiviso sulla realizzazione di due semicurve da collocare accanto alla tribuna scoperta.L'obiettivo del confronto sarà quello di comprendere, insieme agli organi competenti, quali possano essere le soluzioni più adeguate dal punto di vista della sicurezza, a partire dall'individuazione delle uscite di emergenza. Al centro della questione resta infatti la necessità di garantire una gestione sicura del pubblico, separando in maniera efficace tifoseria ospite e tifoseria locale, evitando punti di contatto all'interno dell'impianto.Successivamente è intervenuto anche il presidente del Team Altamura, Franco Ninivaggi, che ha ribadito alcune esigenze ritenute fondamentali per poter affrontare adeguatamente un campionato professionistico. In particolare, il presidente ha sottolineato la necessità di ottenere l'utilizzo in esclusiva del campo da gioco e dei due spogliatoi presenti nello stadio, definiti il minimo indispensabile per garantire la normale attività della prima squadra.Tra le richieste avanzate anche l'adeguamento della potenza del contatore elettrico e il soddisfacimento di ulteriori necessità strutturali e organizzative, aspetti che – è stato evidenziato – risponderebbero anche a precise indicazioni richieste dalla Lega.In chiusura, Ninivaggi ha poi riportato l'attenzione sul tema della curva, facendosi portavoce anche delle istanze dei numerosi tifosi presenti all'esterno del Comune durante il Consiglio. La possibilità di realizzare un settore dedicato, infatti, rappresenterebbe non solo una risposta alle esigenze del tifo organizzato, ma anche uno strumento utile per introdurre prezzi più popolari: con un solo settore attualmente disponibile, ha spiegato, risulta difficile differenziare i costi dei biglietti e rendere lo stadio più accessibile a tutti.Resta ora da capire quali saranno i prossimi passi concreti e soprattutto le tempistiche per trasformare intenzioni e confronti in interventi reali. La questione stadio, sempre più centrale per il futuro del calcio cittadino, continua infatti a rappresentare un tema che va oltre lo sport, intrecciandosi con sicurezza, organizzazione e aspettative di un'intera tifoseria.