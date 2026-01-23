Palazzo di città
Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione
Delibera della giunta comunale. Ci sarà avviso pubblico
Altamura - venerdì 23 gennaio 2026
Numerosi provvedimenti sono stati approvati nella seduta della Giunta comunale che si è tenuta ieri. Alcuni degli argomenti esaminati sono la gestione degli impianti sportivi; la riqualificazione dell'area verde Giardino di Lorenzo tra via Berlino e via Bari; la realizzazione di un parcheggio in viale Padre Pio nell'area della vecchia piscina dismessa, ecc.
Nel dettaglio degli impianti sportivi, la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui si procederà a gara pubblica per l'affidamento in concessione delle strutture:
Con altra delibera, è stato approvato un atto di indirizzo per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale Circolo Tennis.
- stadio comunale Tonino D'Angelo;
- palazzetto e Cupola in contrada Pacciarella;
- palazzetto dello sport in via Manzoni.
