Team al D'Angelo
Palazzo di città

Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione

Delibera della giunta comunale. Ci sarà avviso pubblico

Altamura - venerdì 23 gennaio 2026
Numerosi provvedimenti sono stati approvati nella seduta della Giunta comunale che si è tenuta ieri. Alcuni degli argomenti esaminati sono la gestione degli impianti sportivi; la riqualificazione dell'area verde Giardino di Lorenzo tra via Berlino e via Bari; la realizzazione di un parcheggio in viale Padre Pio nell'area della vecchia piscina dismessa, ecc.

Nel dettaglio degli impianti sportivi, la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui si procederà a gara pubblica per l'affidamento in concessione delle strutture:
  • stadio comunale Tonino D'Angelo;
  • palazzetto e Cupola in contrada Pacciarella;
  • palazzetto dello sport in via Manzoni.
"Con questo atto - si legge in un comunicato - l'Amministrazione comunale intende garantire una gestione continuativa e qualificata che consenta la piena funzionalità delle strutture, così adeguandosi agli indirizzi nazionali e regionali. Saranno garantite sia la possibilità di svolgere attività motorie per le scuole prive di palestre sia iniziative sociali e associative di interesse pubblico".

Con altra delibera, è stato approvato un atto di indirizzo per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale Circolo Tennis.
  • Stadio D'Angelo
  • Palazzetto dello Sport
  • Giunta Comunale Altamura
  • Palazzetto dello Sport Baldassarra
  • Impianti sportivi
