Intervista a Petronella
Politica

Sindaco Petronella nomina una giunta tecnica

In attesa della conclusione della verifica politica

Altamura - venerdì 19 dicembre 2025 8.49
Il sindaco Vitantonio Petronella ha nominato la nuova giunta, di natura "tecnica". Per quella politica, invece, si attende l'esito delle consultazioni con le forze politiche.

Il primo cittadino ha scelto una formazione "composta da figure di elevata professionalità ed esperienza" chiamate a chiamati a "lavorare con un approccio neutrale, rigoroso e orientato ai risultati". Gli assessori sono: Prof. Avv. Cataldo Balducci, il Dott. Domenico Lagravinese, l'Avv. Donato Viti, la Dott.ssa Irene Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Braccia.

In un comunicato sui social il sindaco ha spiegato le motivazioni: "In queste settimane il nostro Comune sta vivendo una fase delicata, segnata dallo stato di agitazione e dallo sciopero generale del personale per la mancata approvazione del fondo del salario accessorio da parte della giunta comunale e al rinnovo di 40 figure professionali Pon inclusione. Una situazione che ha prodotto uno stallo amministrativo, con il rischio concreto di ripercussioni sulla qualità dei servizi ai cittadini e sul pieno rispetto dei diritti dei lavoratori".

La scelta di nominare una giunta tecnica è "una decisione forte e responsabile" e anche "una scelta straordinaria e temporanea, dettata dall'urgenza di sbloccare i procedimenti essenziali, ripristinare l'efficienza della macchina amministrativa e garantire la continuità dell'azione di governo. Ritengo che, nei momenti di maggiore difficoltà, sia legittimo e opportuno ricorrere a competenze tecniche di alto profilo, capaci di affrontare con rapidità e competenza questioni complesse che incidono direttamente sulla vita quotidiana della Città. Questa scelta nasce quindi dal senso di responsabilità verso Altamura, con l'obiettivo di superare la fase di emergenza, ristabilire condizioni di normalità amministrativa e creare le basi perché l'azione politica possa tornare a dispiegarsi pienamente, in modo più efficace, trasparente e vicino ai bisogni reali della Città".
