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Politica

Consiglio comunale: un'altra mozione di sfiducia

Presentata da 12 consiglieri

Altamura - mercoledì 8 aprile 2026
Oggi pomeriggio (ore 17.00; secondo appello alle 18.00) è convocato il consiglio comunale. All'ordine del giorno c'è la terza mozione di sfiducia all'amministrazione comunale. Le prime due non sono state discusse per mancanza del numero legale, per l'assenza della maggioranza.

La mozione è stata sottoscritta dai consiglieri Michele Loporcaro, Gianfranco Berloco, Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Giovanni Moramarco, Giovanni Saponaro, Maria Adorante, Michele Denora, Gaetana Dibenedetto, Luca Genco, Claudio Indrio, Gioacchino Perrucci. Gli stessi hanno anche presentato una mozione di sfiducia al presidente dell'assise Luigi Lorusso ma non è passata.

Per avere validità, la mozione deve essere approvata a maggioranza assoluta, vale a dire che occorrono 13 voti.
  • Convocazione Consiglio comunale
  • Opposizione
  • Maggioranza
  • Vitantonio Petronella
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