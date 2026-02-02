Palazzo di Città
Palazzo di Città
Palazzo di città

Consiglio comunale: oggi si decide sulla sfiducia

Mozione firmata da 12. Servono 13 voti

Altamura - lunedì 2 febbraio 2026 08.00
Giornata importante per la politica altamurana. Questa mattina è in programma il consiglio comunale che è convocato alle ore 9.00 (con secondo appello alle ore 10.00), per la discussione della mozione di sfiducia al sindaco Vitantonio Petronella e all'amministrazione comunale eletta nel 2023.

La mozione è stata presentata da 12 consiglieri comunali, sei di minoranza e sei che hanno fatto parte della maggioranza. La mozione è stata sottoscritta da Michele Loporcaro, Gianfranco Berloco, Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Giovanni Moramarco, Giovanni Saponaro, Maria Adorante, Michele Denora, Gaetana Dibenedetto, Luca Genco, Claudio Indrio, Gioacchino Perrucci. Per avere validità, la mozione deve essere approvata a maggioranza assoluta (il 50% + 1 dei componenti dell'assise che sono 24): vale a dire che occorrono 13 voti. Nel caso in cui la mozione venisse approvata, si procederebbe allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario. In caso contrario (mancata approvazione), l'amministrazione proseguirebbe il mandato.

Negli ultimi giorni, il sindaco ha confermato la sua collocazione a capo di una coalizione civica mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno ribadito la loro ferrea opposizione all'attuale governo cittadino.
  • Consiglio comunale
  • Opposizione
  • Maggioranza
Altri contenuti a tema
