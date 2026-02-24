Palazzo di Città
Palazzo di Città
Politica

Oggi il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia

Presentata da 12 consiglieri. Servono 13 voti

Altamura - martedì 24 febbraio 2026 11.30
Si tiene stasera il consiglio comunale convocato sulla mozione di sfiducia presentata da 12 consiglieri comunali per porre fine all'esperienza politica dell'amministrazione Petronella. Si tratta del secondo tentativo: la prima mozione non era stata discussa per mancanza del numero legale, con accese polemiche da parte dei firmatari che hanno presidiato l'aula consiliare per tre giorni. La mancanza del numero legale ha fatto decadere la mozione di sfiducia, come ha confermato anche la Prefettura di Bari. Per questo è stata nuovamente presentata.

Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria a partire dalle ore 17.00. La mozione è stata sottoscritta da Michele Loporcaro, Gianfranco Berloco, Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Giovanni Moramarco, Giovanni Saponaro, Maria Adorante, Michele Denora, Gaetana Dibenedetto, Luca Genco, Claudio Indrio, Gioacchino Perrucci. Per avere validità, deve essere approvata a maggioranza assoluta (il 50% + 1 dei componenti dell'assise che sono 24): vale a dire che occorrono 13 voti. Nel caso in cui la mozione venisse approvata, si procederebbe allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario. In caso contrario (mancata approvazione), l'amministrazione proseguirebbe il mandato.
  • Consiglio comunale
Altri contenuti a tema
Opposizione in presidio in consiglio comunale Opposizione in presidio in consiglio comunale Chiesto intervento Prefetto: "Assise bloccata"
Mozione di sfiducia, non ci sono i numeri Mozione di sfiducia, non ci sono i numeri Sindaco e maggioranza replicano all'opposizione con un documento di fiducia
Consiglio comunale: oggi si decide sulla sfiducia Palazzo di città Consiglio comunale: oggi si decide sulla sfiducia Mozione firmata da 12. Servono 13 voti
Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale Si terrà il 2 febbraio, alle ore 9
Approvato il piano per il diritto allo studio Palazzo di città Approvato il piano per il diritto allo studio Per un totale di due milioni di euro. La decisione in consiglio comunale
Revisori dei conti e diritto allo studio, convocato il consiglio comunale Revisori dei conti e diritto allo studio, convocato il consiglio comunale Michele Loporcaro: "Attività politica è paralizzzata"
Opposizione: "Partita finita per la maggioranza" Opposizione: "Partita finita per la maggioranza" Conferenza di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Innoviamo e Riformisti per Moramarco
La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica Dopo le ultime vicende politiche
Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro
24 febbraio 2026 Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro
Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
23 febbraio 2026 Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
23 febbraio 2026 Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
Le musiche di Lavigna eseguite in concerto al Teatro Petruzzelli
23 febbraio 2026 Le musiche di Lavigna eseguite in concerto al Teatro Petruzzelli
Soccer Altamura: vittoria in rimonta
23 febbraio 2026 Soccer Altamura: vittoria in rimonta
Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
22 febbraio 2026 Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
22 febbraio 2026 Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
22 febbraio 2026 Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
Team Altamura sfida il Benevento capolista
21 febbraio 2026 Team Altamura sfida il Benevento capolista
Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze
21 febbraio 2026 Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze
Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela
20 febbraio 2026 Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
20 febbraio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.