Oggi il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia

Si tiene stasera il consiglio comunale convocato sulla mozione di sfiducia presentata da 12 consiglieri comunali per porre fine all'esperienza politica dell'amministrazione Petronella. Si tratta del secondo tentativo: la prima mozione non era stata discussa per mancanza del numero legale, con accese polemiche da parte dei firmatari che hanno presidiato l'aula consiliare per tre giorni. La mancanza del numero legale ha fatto decadere la mozione di sfiducia, come ha confermato anche la Prefettura di Bari. Per questo è stata nuovamente presentata.Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria a partire dalle ore 17.00. La mozione è stata sottoscritta da Michele Loporcaro, Gianfranco Berloco, Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Giovanni Moramarco, Giovanni Saponaro, Maria Adorante, Michele Denora, Gaetana Dibenedetto, Luca Genco, Claudio Indrio, Gioacchino Perrucci. Per avere validità, deve essere approvata a maggioranza assoluta (il 50% + 1 dei componenti dell'assise che sono 24): vale a dire che occorrono 13 voti. Nel caso in cui la mozione venisse approvata, si procederebbe allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario. In caso contrario (mancata approvazione), l'amministrazione proseguirebbe il mandato.