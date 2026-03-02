Consiglio comunale: maggioranza approva bilancio triennale

Nella seduta del 28 febbraio, il Consiglio comunale ha approvato con 13 voti favorevoli e 6 contrari il bilancio di previsione triennale 2026-2028, con relativi allegati. Soddisfazione viene espressa dall'Amministrazione comunale per l'esito della sessione consiliare.La fiscalità locale resta invariata. Infatti per le aliquote di Imu e addizionale comunale Irpef, come anche il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il canone mercatale, resta tutto immutato. Per la Tari, si attende il piano economico-finanziario che compete all'Ager Puglia, l'agenzia regionale di gestione dei rifiuti. Estraendo alcune macro-voci, per l'annualità 2026, il bilancio sviluppa previsioni di competenza pari a 164 milioni di euro mentre il piano delle opere pubbliche sviluppa investimenti per 63,3 milioni."Nonostante il concorso degli enti locali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le tensioni sull'economia generale e l'aumento generalizzato dei costi - ha dichiarato l'assessora al bilancio Rosa Monno - con la programmazione 2026 assicureremo il consueto livello di servizi alla collettività, senza aumenti della pressione fiscale. L'obiettivo dell'Amministrazione è migliorare ulteriormente il civico bilancio, tra le attività in corso c'è la prosecuzione degli atti finalizzati alla lotta all'evasione fiscale. Quest'anno si prevede un recupero del +18% rispetto al 2025. Inoltre prevediamo un miglior rapporto con i contribuenti attraverso l'incentivazione dell'adempimento spontaneo tramite il meccanismo di definizione agevolata dei tributi locali". Per il lavoro di recupero dell'evasione fiscale è stimata un'entrata di 1.595.000 euro con riferimento a Imu e Tari."E' un bilancio costruito per garantire servizi, investimenti e coesione sociale - ha detto il sindaco Vitantonio Petronella -. Come giunta comunale e come maggioranza consiliare, siamo soddisfatti del risultato raggiunto e dell'approvazione della manovra. Nel corso del consiglio comunale abbiamo accolto anche le proposte presentate dall'opposizione, in uno spirito di collaborazione. In merito alla finanza comunale, intendo segnalare una delle ultime delibere che abbiamo approvato, vale a dire l'adesione alla definizione agevolata dei tributi locali. Ciò consentirà un rapporto maggiormente concreto con i contribuenti che potranno liberarsi di vecchi pesi fiscali e, nel contempo, sarà raggiunto l'obiettivo di incrementare le risorse tributarie".