Bilancio triennale: tributi restano invariati

Nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune sono stati presentati gli schemi del Bilancio di previsione 2026-2028, approvati dalla giunta comunale; in segreteria è stata depositata la proposta di deliberazione 1/2026 per l'esame in Consiglio comunale. L'assessora al bilancio, finanza e programmazione Rosa Monno, insieme al dirigente del settore finanziario Francesco Faustino, ha incontrato i cittadini e i rappresentanti delle associazioni che sono intervenuti per conoscere la nuova programmazione triennale.L'assessora ha illustrato a grandi linee gli schemi di bilancio e ha evidenziato che la fiscalità locale resta invariata. Infatti per le aliquote di Imu e addizionale comunale Irpef, come anche il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il canone mercatale, resta tutto immutato. Per la Tari, si attende il piano economico-finanziario che compete all'Ager Puglia, l'agenzia regionale di gestione dei rifiuti.Estraendo alcune macro-voci, complessivamente il Programma triennale delle opere pubbliche ammonta a circa 74 milioni di euro di cui 63,3 milioni con finanziamenti esterni e 10,7 milioni con fondi comunali. Nel triennio la spesa per politiche sociali ammonta a 34,7 milioni di euro. L'assessora Monno, inoltre, ha evidenziato il lavoro di recupero dell'evasione fiscale che consentirà un'entrata stimata di 1.595.000 euro con riferimento a Imu e Tari. Per l'Amministrazione comunale la lotta all'evasione fiscale è attività preminente al fine di garantire equità tra i contribuenti.