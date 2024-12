Consiglio comunale: via libera al bilancio di previsione

Anticipati i tempi per l'approvazione. Invariate le tasse e le imposte

Il Consiglio comunale ha approvato la manovra finanziaria e, anticipando i tempi rispetto alle consuetudini, ha approvato oggi il bilancio di previsione 2025-2027, con i relativi allegati.In sintesi, a tutti i settori amministrativi sono riconosciute le risorse adeguate per assicurare i servizi. Si rileva che non c'è alcun aumento di imposte e tasse: restano invariate l'Imu, l'addizionale all'Irpef, le tariffe del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico, di Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale."Per la prima volta, almeno negli ultimi 20 anni, il bilancio di previsione viene approvato da un'amministrazione entro la fine dell'anno precedente - affermano con soddisfazione il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore al bilancio Pasquale Crapuzzo -. Ringraziamo il dirigente Francesco Faustino e gli uffici per il lavoro svolto. Abbiamo varato e approvato un bilancio importante, che tiene conto degli ingenti investimenti previsti nei prossimi anni e con una spesa sociale adeguata alle tante esigenze della comunità".