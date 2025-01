Luigi Lorusso in lutto, rinviato consiglio comunale in segno di rispetto

Lutto per il presidente del Consiglio comunale, Luigi Lorusso, per la scomparsa del padre.Questo pomeriggio era programmata una seduta dell'assise che si è aperta ma non si è tenuta, per decisione unanime delle forze politiche. La vicepresidente dell'assise ha letto una nota congiunta dei consiglieri comunali in cui si dice: "In segno di rispetto e solidarietà per il Presidente del Consiglio, i Consiglieri Comunali di maggioranza e opposizione hanno preso la decisione congiunta di non celebrare il Consiglio Comunale convocato per la data odierna, La nostra assenza non è un disinteresse verso i doveri e le responsabilità che ci competono come rappresentanti eletti della comunità. Tuttavia, riteniamo che la sensibilità e il rispetto nei confronti della situazione personale del Presidente renda inopportuna la nostra partecipazione alla seduta odierna del Consiglio Comunale. Chiediamo alla cittadinanza di comprendere le ragioni di questa scelta e rimandiamo alla prossima seduta qualsiasi dialogo costruttivo che conduca a una gestione responsabile e rispettosa delle istituzioni locali".Il consiglio si terrà il 31 gennaio. All'ordine del giorno in prevalenza ci sono interpellanze e mozioni dell'opposizione sui vari temi della vita amministrativa e cittadina.