Consiglio comunale: nasce gruppo Altamura Metropolitana

Le due consigliere comunali Maria Adorante e Tania Dibenedetto e l'assessore all'ambiente, all'agricoltura e allo sviluppo economico Leo Martinelli, attualmente componenti della maggioranza di governo del Comune di Altamura, guidata dal sindaco Vitantonio Petronella, hanno dato vita al nuovo gruppo consiliare Altamura metropolitana."Dopo circa diciotto mesi dalla nascita di questa amministrazione, il lavoro comune su temi che ci stanno a cuore ci ha convinte a proseguire questo percorso politico e amministrativo insieme – dichiarano le consigliere comunali Adorante e Dibenedetto-. Crediamo che insieme potremo proseguire con maggiore determinazione nell'impegno portato avanti fino ad oggi su temi che riteniamo strategici per lo sviluppo della nostra città: le imprese della filiera agroalimentare, il turismo, l'agricoltura, l'ambiente, la tutela del paesaggio, a cominciare dalla valorizzazione del parco dell'alta Murgia sono alcuni punti su cui intendiamo sottoporre all'amministrazione proposte operative da condividere con l'intera maggioranza. Proposte che certamente devono inserirsi, a nostro parere, in una politica di dialogo e di rete con gli altri comuni della città metropolitana di Bari, valorizzando il lavoro che si è fatto fino ad oggi in seno al nuovo ente. Di qui la scelta di aderire a questa formazione, già presente in altri Comuni, per condividere un percorso di civismo improntato sulla valorizzazione del nostro territorio attraverso politiche di sviluppo e cura. Con questa idea cercheremo di coinvolgere altre persone e realtà cittadine all'esterno, andando oltre l'esperienza amministrativa, perché crediamo che governare una città come Altamura sia una responsabilità collettiva da condividere con i cittadini, quelli che ci hanno votato e quelli che non lo hanno fatto. Con questo nuovo gruppo non abbiamo unito le forze ma speriamo di averle raddoppiate!".