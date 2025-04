Soccer Altamura, finita l'avventura in Coppa

Jasnagora: Toledo, Gasprarini, Saraniti, Exana, Furno, Ledda, Lilliu, Lorrani, Carta, Mendes, Illiano, Sanna. Allenatore: Stefano Versace.Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, Ferreira, De Marco, Di Fonzo, Costa, Laluce, Plevano, Pezzatesta, Papangelo, Castro, Liuzzo. Allenatore: Raffaele Colaianni.Arbitri: Letizia Fabiola Macca di Imola e Maurizio Cipolla di Cosenza.Cronometrista: Edoardo Di Gregori di Taranto.Reti: 14'30" pt Castro (SA), 17'04" pt Mendes (J); 0'44" st Saraniti (J), 15"40" st Mendes (J).Ammonite: Difonzo, De Marco (SA).Falli: 1-3, 1-3.È terminata subito l'avventura della Soccer Altamura alle final eight di Coppa Italia di Serie B femminile di calcio a 5. La squadra biancorossa, infatti, ieri sera, nell'ultimo quarto di finale in programma è stata sconfitta per 3 a 1 dalla Jasnagora, squadra sarda. Per le altamurane, invece, primo obiettivo stagionale fallito.Parte forte la squadra guidata da Raffaele Colaianni che riesce ad impensierire l'estremo Toledo in più di un'occasione, soprattutto sua una conclusione di Mezzatesta, mentre le sarde cercano di farsi vedere in avanti con le conclusioni di Mendes e Furno. A metà frazione, alta buona opportunità per le biancorosse ma il portiere dello Jasnagora si fa trovare pronto sul mancino di De Marco. Poco dopo, però, il risultato si sblocca: passaggio filtrante di Plevano per l'inserimento sul secondo palo di Castro che, tutta sola, non sbaglia. Quasi immediata la reazione della squadra isolana che arriva grazie a Mendes che , con preciso tiro da furi area, mette la palla nell'angolino basso alla sinistra di Luzi per il gol del pareggio. Subito dopo ancora in evidenza la calcettista portoghese che impegna severamente Luzi. Infine, a meno di due minuti dall'intervallo, la squadra pugliese va vicina al nuovo vantaggio con una bel destro dalla distanza di Mezzatesta che si stampa sul palo.L'inizio della ripresa è da incubo per la Soccer che dopo 44 secondi si trova sotto: un rimpallo nell'area murgiana favorisce Mendes che serve immediatamente Saraniti che, da distanza ravvicinata, non deve fare altro che spingere la palla in rete. La Soccer tenta di reagire e, nonostante una manovra di gioco poco fluida, riesce a rendere pericolosa con Mezzatesta e Castro ma Toledo fa buona guardia, nel mezzo palo di Saraniti che pareggia quello colpito da Mezzatesta nel primo tempo. Mister Colaianni nonostante lo svantaggio decide di continuare a giocare senza il quinto di movimento e a poco più di quattro minuto dalla fine arriva il tris delle sarde: Mendes intercetta una palla sulla mediana si lancia sulla destra, triangola con Saraniti e, con un tocco sottomisura, segna il terzo gol per la Jasnagora. Solo a questo punto il tecnico barese decide di giocarsi la carta del portiere in movimento, una mossa che, però, non porta gli esiti sperati.La dirigenza della squadra biancorossa forse si aspettava un percorso più lungo in questa avventura, ma è comunque soddisfatta per aver centrato un traguardo storico: "Cari tifosi – ha commentato sul suo profilo Facebook il vice presidente Carlo Benedetto - vi ringrazio affettuosamente dell'apporto che come sempre ci date anche a distanza, riunirvi così numerosi ci riempie di orgoglio, dando ancora di più valore al raggiungimento di un traguardo così importante come la conquista delle finali di coppia Italia nazionale, per la prima volta in assoluto per una squadra altamurana. Resta però il rammarico di non essere riusciti a portare nella nostra città l'ambito trofeo, ci riproveremo ancora nella prossima stagione! Ve lo prometto".Per la cronaca anche la Jasnagora ha salutato la Coppa Italia, perdendo dopo i calci di rigore contro l'Atletico Chiaravalle che oggi affronterà in finale la Women Roma, vittoriosa nell'altra semifinale contro la PSB Irpinia.