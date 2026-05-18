Foto Scuola e Volley (Facebook)
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Volley

Volley maschile: promozione in serie B

Conquistata dalla Elle group (Scuole e volley)

Altamura - lunedì 18 maggio 2026 8.43
Un altro risultato sportivo da appuntare al petto, a conferma del buon momento di Altamura che in quest'annata ha confermato i campionati principali.

Nel volley maschile la Scuola e Volley - Elle Group ha ottenuto la promozione in serie B. Grazie alla doppia vittoria nei play-off (2-3; 3-1) contro la Vibrotek di Taranto. Dal tie-break vinto a Leporano al successo in casa, in un palazzetto gremito.

Una gara appassionante quella vissuta sabato da tanti appassionati. I padroni di casa sono riusciti a imporsi (3-1; 25-18, 22-25, 25-23, 25-20) con carattere e tanta grinta, resistendo agli assalti della squadra jonica che era fortemente intenzionata a ribaltare l'esito.

Sempre nella pallavolo, è da segnalare un doppio successo. Sempre sabato l'Olio Ribatti Altamura, vincendo e superando il Carbonara, ha ottenuto la promozione in serie C femminile.
  • Volley maschile
  • Volley femminile
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