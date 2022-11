Settimo successo consecutivo della Leonessa

Non sbaglia il colpo la Leonessa, anche in casa del Corato, in occasione della settima giornata di campionato, mantenendo la vetta a punteggio pieno.L'impegno con il Corato, magari sulla carta scontato, era da non sottovalutare e con la squadra completa e l'ardua trasferta, il secco 0-3 (parziali 16-25, 17-25, 15-25) ecco che assume ancora più valore.CRONACA – Al Tensostatico Comunale di Corato, la partita si fa in salita più del previsto per le biancorosse che riscontrano principalmente un problema nel riuscire a trovare un break utile ad aumentare il vantaggio. L'avvio, infatti, è degno dei migliori film d'azione, con le due squadre che si sferrano colpi su colpi, in questo caso pallavolisticamente parlando, alternando vantaggi e successivi pareggi. Il primo break della gara, infatti, giunge solo per il punto del 6-8 della Leonessa che così inizia a tirare un po' il fiato per tirar fuori la forza di "demoralizzare" le padroni di casa così da sfiduciarle sul finale del set. In effetti, anche se non esita ad arrivare il 7° punto del Corato, con Facendola al servizio, il bottino di punti delle altamurane si fa cospicuo e di rientro dal time-out chiamato dagli ospiti, le altamurane mettono a segno il 7-13; e dopo un piccolo primo break della partita del Corato, da 8-14 a 10-14, la Leonessa mette a segno tre colpi sempre più decisivi alle sorti del set. Perché sul 10-17 il finale sembra ormai in discesa, ma anche perché in campo nessuna sfigura, e pian piano, un punto alla volta, si arriva al 16-22 al finale, che la Leonessa chiude senza errori con un tondo +9.L'avvio del secondo set prende più o meno la stessa piega del primo. Ancora una volta si fa fatica da entrambe le parti a realizzare un break decisivo che porti una delle due squadre avanti, ma è sempre sul punteggio di 6-8 che arriva la svolta, un po' in fotocopia al primo set, sulla restante parte di set. Il break che manda a +4 la Leonessa arriva sul 7-11, poi torna l'equilibrio, ma il passare dei punti si fa sentire. Ancora un break biancorosso porta il punteggio a +7, e probabilmente sarebbe potuto essere qualcosina in più senza la reazione del Corato che evita il disastro e chiude degnamente il set arrivando quantomeno sul 17-23 (-6). Il finale di set della Leonessa è ancora perfetto e al 17° punto del Corato risponde con set-point e set: 17-25.Fa eccezione al resto della gara il punteggio e la prestazione del terzo set della Leonessa. Già nel finire del secondo set Marchisio aveva portato qualche modifica alle ragazze in campo rispetto al sestetto iniziale (Cuomo, Ndriollari, Nuzzi, Facendola, le due Masiello, Anna e Giusi, e Sassanelli) come spesso accade inserendo D'Onofrio per Ndriollari come palleggiatrice, ma questa volta, non tardano ad arrivare accorgimenti tattici già in avvio, con Modeo, Ninivaggi e la già più consueta alternanza tra i liberi Cuomo e Pellicola. Tutte novità che non stravolgono in male la gara, ma si concretizzano al meglio per le biancorosse che nel terzo set mettono la gara ben prima dei due precedenti. Il primo break delle altamurane porta il punteggio da 3 pari a +8 delle biancorosse interrotte solo dal secondo time-out in pochi punti chiamato dalla coach di casa. Il controllo della gara e del set resta comunque saldo nella Leonessa che il +8 lo mantiene fino 10-18, finché il Corato, con un moto di orgoglio, prova a evitare la completa disfatta e accorcia a -5 (15-20). Basta, da qui, un solo break alla Leonessa per vincere la gara. 15-25 il terzo parziale, 0-3 i set, 3 i punti conquistati.Ora attesa per l'ottava giornata di campionato, in casa contro il Turi il prossimo 4 dicembre. Avversaria di livello alto e che sarà una concreta diretta avversaria della Leonessa per la promozione in B2. Al Palazzetto "La Cupola" dunque, ci si aspetta un ambiente caldo pronto a supportare le ragazze in questo arduo impegno.