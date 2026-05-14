Salone del libro
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Eventi e cultura

La Puglia al Salone del libro di Torino con 40 case editrici

In programma circa 60 presentazioni

Puglia - giovedì 14 maggio 2026 8.50
Puglia sempre protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino. L'edizione 2026, in programma da oggi al 18 maggio e intitolata il mondo salvato dai ragazzini, ospita un'importante presenza pugliese con 41 case editrici, circa 60 presentazioni e uno stand istituzionale, sostenuta da Regione Puglia e Puglia Culture nell'ambito di Parole a sistema, linea d'intervento per lo sviluppo e la valorizzazione dell'editoria pugliese e Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca "Teca del Mediterraneo".

Lo stand Puglia, realizzato in collaborazione con APE – Associazione Pugliese Editori, si sviluppa su un'area complessiva di circa 300mq, quest'anno dedicata al tema del mare, e ospita le case editrici/marchi editoriali: Adda Editore, AGA editrice, AnimaMundi edizioni, Besa Muci, Cacucci Editore, Claudio Grenzi, Edipuglia, Editrice Rotas, Edizioni Ampelos, Edizioni dal Sud, Edizioni Dedalo, Edizioni di Pagina, Edizioni Giuseppe Laterza s.r.l., Edizioni La Meridiana, Edizioni Milella, ERF Edizioni, Fallone Editore, Florestano Edizioni, G C L edizioni, Gagliano Edizioni, Gelsorosso, I libri di Icaro, Il Filo Refe - Casa Editrice, Il Piroscafo Edizioni, Kurumuny, LiberAria, Moon Edizioni, Musicaos Editore, Pensa MultiMedia srl, Pietre Vive Editore, Progedit, PubMe, Schena Editore, Secop Edizioni, Sfera Edizioni – Posa Edizioni, Stilo Editrice - Grecale Edizioni, Terra Somnia Editore, WIP Edizioni. Inoltre partecipano con un proprio spazio, sempre con il sostegno della Regione Puglia,Edizioni Dedalo, Les Flâneurs Edizioni, Manni Editori.

Lo stand Puglia, oltre allo spazio espositivo dedicato alle case editrici e alla sala dedicata alle presentazioni, comprende un'area promossa dal Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca "Teca del Mediterraneo" – che da oggi al 16 maggio ospita i laboratori "Puglia d'Amare" a cura di Alessio Fortunato - Disegnatore Bonelli e "Se mi racconti una storia nasce un fumetto" a cura di Pino Inciardi, illustratore. Nel corso della fiera sarà distribuito il catalogo Illustrazione in Puglia 2026, realizzato in occasione della scorsa edizione della Bologna Children's Book Fair, che riunisce opere di 95 tra illustratrici e illustratori regionali.
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