Vannacci inaugura sede di Futuro nazionale ad Altamura

Inaugurata la sede di Futuro Nazionale di Altamura in corso Umberto I, 5 alla presenza del Presidente del partito, il Generale Roberto Vannacci."Più che una sede sarà una bottega delle idee, dove creare e formare un rinnovato spirito di destra soprattutto nelle nuove generazioni - ha detto il deputato altamurano Rossano Sasso, responsabile per il Sud Italia di Futuro Nazionale con Vannacci -. Nonostante l'orario scomodo e la giornata lavorativa, circa 300 persone hanno partecipato all'evento e tra questi, tantissimi ragazzi. È stato bellissimo vedere numerosi giovani parlare con il Generale Vannacci e successivamente tesserarsi al nostro movimento.Valori e ideali di destra, ma di destra vera, quelli di Futuro Nazionale promossi da un uomo che ha servito la Patria da comandante della Folgore e che adesso vuole continuare a difendere la Nazione da politico.Grande l'affetto riversato dagli Altamurani nei confronti di un uomo che sta già scrivendo una nuova pagina della politica nazionale, e che ha già dimostrato che questo mondo al contrario politicamente corretto può essere battuto".