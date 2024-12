Ministro Abodi incontra società sportive

"La Repubblica riconosce il valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Così stabilisce l'art.33 della Costituzione che, modificato di recente dal Parlamento, eleva a rango costituzionale il diritto all'attività sportiva. E nel nome dello sport che unisce, ieri a margine della cerimonia inaugurale della riapertura dello stadio Tonino D'Angelo di Altamura, l'on. Rossano Sasso e il sindaco Antonio Petronella, alla presenza del Ministro dello Sport Andrea Abodi hanno incontrato numerose realtà sportive della città."Non si vive di solo calcio - dichiara l'on. Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura Scienza Sport e Istruzione della Camera dei Deputati - dalla pallavolo al tennis, dal basket dal calcio femminile, dalla pallamano al calcio a 5, sono tante le società sportive e le associazioni dilettantistiche che ad Altamura tra mille sacrifici consentono a migliaia di tesserati di praticare varie attività sportive. Lo sport unisce e la presenza del Ministro nella nostra città è stato il segno tangibile di una costante attenzione del Governo nazionale al nostro territorio. Con l'amministrazione comunale c'è la massima sinergia per migliorare e potenziare la situazione delle infrastrutture sportive e dare ad una città importante come Altamura ciò che le spetta".