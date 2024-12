Parco San Giuliano: con la legge di bilancio finanziata un'area verde e sport

Buone notizie per la città di Altamura dove, grazie alla Lega, è stato approvato in legge di bilancio per l'anno 2025 all'art.1, il comma 898 che istituisce un fondo la cui dotazione, a seguito dell'approvazione di specifici atti di indirizzo, è destinata all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, culturale, di infrastrutture, sport. E grazie ad un ordine del giorno presentato dall'onorevole Rossano Sasso e approvato alla Camera, il Governo nazionale stanzierà 150 mila euro a titolo di contributo al comune di Altamura, che ha presentato un progetto in tal senso, per la realizzazione di un'area verde attrezzata con un campo sportivo all'aperto sita in via Berna."Ancora una volta - dichiara Rossano Sasso - la maggioranza di centrodestra, la Lega e il Governo nazionale mostrano attenzione per la città di Altamura: i nostri bambini e i nostri ragazzi hanno bisogno sempre più di spazi in cui socializzare e poter praticare attività sportive. In questo senso il mio impegno sarà sempre massimo e, come sempre sono al servizio della comunità".