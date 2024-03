Alla Camera il convegno "Da icona nazionale a patrimonio dell'umanità"

Mercoledì 20 marzo, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, alle 16:30, si terrà un evento per promuovere il pane di Altamura Dop e sostenere la sua candidatura al riconoscimento Unesco come "patrimonio immateriale".L'iniziativa sarà introdotta dal presidente della commissione Cultura al Senato, Roberto Marti, dal capogruppo della Lega in commissione Cultura alla Camera, Rossano Sasso, e dal sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, con il saluto istituzionale del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Tra gli interventi Lucia Forte, presidente del consorzio Pane DOP di Altamura."Dopo il voto unanime alla Camera sulla risoluzione a mia prima firma - dichiara Rossano Sasso - prosegue il percorso del Pane di Altamura DOP per la candidatura a patrimonio UNESCO.È per me motivo di grande orgoglio il fatto che la terza carica dello Stato appoggi questa iniziativa. Viva la nostra cultura agroalimentare, viva la nostra identità, viva il Pane di Altamura".