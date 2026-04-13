Futuro nazionale - Vannacci
Futuro nazionale - Vannacci
Politica

Futuro nazionale di Vannacci ad Altamura

Si costituisce il nuovo movimento politico

Altamura - lunedì 13 aprile 2026 9.06 Comunicato Stampa
Futuro Nazionale con Vannacci cresce sempre di più sul territorio e attrae sempre più cittadini. In particolare su Altamura, dove dopo il primo storico Comitato Costituente guidato dall'avv. Pierfrancesco Viti, è nato il secondo comitato il cui referente è Riccardo Loizzo, imprenditore altamurano.

'È per me motivo di grande orgoglio - dichiara Loizzo (referente del comitato costituente di Futuro Nazionale con Vannacci - Altamura 449) - aderire al partito del Generale Vannacci - e come prima immediata iniziativa siamo stati tra la gente, insieme all'onorevole Sasso, nella giornata di domenica 12 Aprile, per una raccolta firme sulla sicurezza e sulla legittima difesa, ma anche per il tesseramento. In poche ora abbiamo raccolto numerose firme e adesioni al nostro partito. Oggi Futuro Nazionale rappresenta l'unica vera destra presente nella scena politica nazionale, e sono certo che - conclude Loizzo - saranno numerosi gli altamurani che si riconoscono nei valori della Destra nazionale e che aderiranno al partito".
Futuro nazionale - VannacciRiccardo Loizzo
  • Rossano Sasso
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