Pista ciclabile
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La città

In via Selva una raccolta firme sulle piste ciclabili

Protestano commercianti e residenti

Altamura - giovedì 28 maggio 2026
In via Selva i commercianti e i residenti hanno avviato una raccolta firme per chiedere un intervento al Comune con l'obiettivo di rivedere la realizzazione delle piste ciclabili che stanno restringendo le carreggiate stradali. In tutto il quartiere Trentacapilli-Lama di Cervo sono state realizzate piste ciclabili, sia a raso sia elevate rispetto al piano stradale. Si tratta di lavori del PNRR che prevedono la riqualificazione urbana nell'ottica della "transizione ecologica" (green), secondo i dettami dell'Unione europea.

Come è stato segnalato alla nostra redazione, il problema del quartiere Trentacapilli - Lama di cervo è la vivibilità complessiva perché buona parte di chi vive e lavora lamenta il venir meno degli spazi per i parcheggi e protesta per il restringimento della carreggiata. Inoltre, con la realizzazione delle piste ciclabili, sono stati modificati alcuni sensi di circolazione nelle traverse.

I cittadini e i commercianti si sono riuniti in modo spontaneo ieri sera su iniziativa del panificatore Nicola Anselmo. E' iniziata una raccolta di firme che proseguirà, con l'obiettivo di trasmetterle al Comune e di chiedere una revisione del progetto che è in avanzata fase di realizzazione.


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